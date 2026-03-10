Κόσμος

Στην Άγκυρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, καλεσμένος του Ερντογάν

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος επέστρεψε αυθημερόν στην Κωνσταντινούπολη, συνόδευσε ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που απηύθυνε προς τον ίδιο, αλλά και προς τους άλλους θρησκευτικούς ηγέτες της χώρας, πήγε την Τρίτη (10/3/26), στην Άγκυρα.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, πήγε στο Προεδρικό Μέγαρο όπου διοργανώθηκε δείπνο (Iftar), το οποίο προσφέρεται κατά την περίοδο του Ραμαζανιού, μετά το τέλος της ημερήσιας νηστείας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε τις ευχές του προς τον Πρόεδρο Ερντογάν και δι´ αυτού προς όλους τους μουσουλμάνους της χώρας, για το Ραμαζάνι. Τον Παναγιώτατο, ο οποίος επέστρεψε αυθημερόν στην Κωνσταντινούπολη, συνόδευσε ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ.

Χθες, Δευτέρα (9/3/26), ανάλογο επίσημο δείπνο παρέθεσε στην Άγκυρα η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος προσκλήθηκε όπως κάθε χρόνο, εκπροσώπησε ο Μητροπολίτης Προύσης Ιωακείμ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
162
80
57
55
52
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μήνυμα Νετανιάχου στους Ιρανούς: «Ζητήσατε βοήθεια και έφτασε, θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους τυράννους που σας τρομοκρατούσαν επί δεκαετίες»
«Έχουμε εξουδετερώσει χιλιάδες μέλη των Φρουρών της Επανάστασης και εκατοντάδες από τους πυραύλων τους, είμαστε ο καλύτερος σύμμαχός σας» λέει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου
ΗΠΑ: Πυρομαχικά αξίας 5,6 δισ. δολαρίων χρησιμοποιήθηκαν κατά τις δύο πρώτες ημέρες κατά του Ιράν
Μέλη του Κογκρέσου, που ενδέχεται σύντομα να κληθούν να εγκρίνουν πρόσθετη χρηματοδότηση για τον πόλεμο, εκφράζουν ανησυχίες ότι η σύρραξη αυτή θα εξαντλήσει τα αμερικανικά αποθέματα
A screengrab from a video released by U.S. Central Command (CENTCOM) shows a missile being fired from an unknown location, released February 28, 2026, in this still image obtained from social media. CENTCOM via X/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT Verification lines: Reuters was not able to independently verify the location and the date when the video was filmed. U.S. confirmed attack on Iran on Saturday (February 28). No older version of the video was found posted before Saturday (February 28).
Newsit logo
Newsit logo