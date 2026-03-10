Στην Άγκυρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, καλεσμένος του Ερντογάν

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που απηύθυνε προς τον ίδιο, αλλά και προς τους άλλους θρησκευτικούς ηγέτες της χώρας, πήγε την Τρίτη (10/3/26), στην Άγκυρα.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, πήγε στο Προεδρικό Μέγαρο όπου διοργανώθηκε δείπνο (Iftar), το οποίο προσφέρεται κατά την περίοδο του Ραμαζανιού, μετά το τέλος της ημερήσιας νηστείας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε τις ευχές του προς τον Πρόεδρο Ερντογάν και δι´ αυτού προς όλους τους μουσουλμάνους της χώρας, για το Ραμαζάνι. Τον Παναγιώτατο, ο οποίος επέστρεψε αυθημερόν στην Κωνσταντινούπολη, συνόδευσε ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ.

Χθες, Δευτέρα (9/3/26), ανάλογο επίσημο δείπνο παρέθεσε στην Άγκυρα η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος προσκλήθηκε όπως κάθε χρόνο, εκπροσώπησε ο Μητροπολίτης Προύσης Ιωακείμ.