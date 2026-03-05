Στην Κύπρο ο ΥΠΑΜ της Βρετανίας, Τζον Χίλι: «Η φιλία των δύο χωρών παραμένει σταθερή απέναντι στις απειλές του Ιράν»

Στην Κύπρο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες (05.03.2026) ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι μετά την επίθεση ιρανικού drone στη βρετανική στρατιωτική βάση του Ακρωτηρίου που προκάλεσε ζημιές και έβαλε σε επιφυλακή τη Μεσόγειο και την Ευρώπη.

Ο Τζον Χίλι συναντήθηκε με τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα, με σκοπό να συζητήσουν από κοντά την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας 4 ημέρες μετά την επίθεση στη βρετανική βάση της Κύπρου. Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας έστειλε το μήνυμα πως η φιλία και η συνεργασία των δύο χωρών στέκεται απέναντι στις πρακτικές και τις απειλές του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η από μακρού φιλία ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει σταθερή απέναντι στις ιρανικές απειλές», έγραψε ο Τζον Χίλι σε ανάρτηση στο Χ που συνοδεύεται από φωτογραφία του ίδιου μαζί με τον Κύπριο ομόλογό του.

Πρόσθεσε ότι συζήτησε μαζί του «την ενίσχυση από το Ηνωμένο Βασίλειο της αντιαεροπορικής μας άμυνας ώστε να προστατευθεί η κοινή μας ασφάλεια».

The longstanding friendship between the UK and the Republic of Cyprus is strong in the face of Iranian threats.



This morning with Cypriot Defence Minister @PalmasVasilis I discussed how the UK is further reinforcing our air defences to support our shared security. pic.twitter.com/VkrjxVQRNZ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 5, 2026

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η στάση της Βρετανίας και οι ενισχύσεις από χώρες της ΕΕ

Η έκτακτη επίσκεψη του βρετανού υπουργού Άμυνας στην Κύπρο πραγματοποιείται την ώρα που η εργατική κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ επικρίνεται από την κυπριακή ηγεσία και την συντηρητική αντιπολίτευση της Βρετανίας για καθυστέρηση στην ανάπτυξη στρατιωτικών ενισχύσεων για την προστασία των δύο βρετανικών βάσεων του νησιού.

Εκτός του πλήγματος του drone στην πίστα της βάσης του Ακρωτηρίου την νύκτα της Κυριακής προς την Δευτέρα, δύο ακόμη drone κατά της αεροπορικής βάσης αναχαιτίσθηκαν την Δευτέρα.

Κυπριακή κυβερνητική πηγή δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι το drone το οποίο έπεσε στην πίστα της βάσης είχε εκτοξευθεί από τον Λίβανο «πιθανόν» από την φιλοϊρανική σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Ο βρετανός υπουργός Άμυνας επιβεβαίωσε ότι το drone, τύπου Shahed, «δεν εκτοξεύθηκε από το Ιράν».

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο πρεσβευτής της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο Κυριάκος Κούρος δήλωσε «απογοητευμένος» για τις ελάχιστες πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν στον κυπριακό λαό μετά την εκτόξευση των drone.

Κάλεσε δε τις βρετανικές αρχές «να συνεργασθούν περισσότερο» με τις κυπριακές αρχές για να διασφαλισθεί ότι «τέτοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν».

Σύμφωνα με τον Τζον Χίλι, ο οποίος περιέλαβε σε ανάρτησή του στο Χ τα στρατιωτικά μέσα που έχουν αναπτυχθεί, αεροσκάφη Typhon και F-35 της RAF συμμετέχουν στην προστασία της περιοχής. Ελικόπτερα Wildcat οπλισμένα με πυραύλους Martlet, αναμένονται «τις προσεχείς ημέρες» στην Κύπρο, πρόσθεσε ο βρετανός υπουργός Αμυνας.

Αντίθετα, το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon, την αποστολή του οποίου ανακοίνωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, δεν θα μπορέσει να αποπλεύσει από το Πόρτσμουθ παρά «την επόμενη εβδομάδα» και θα χρειασθεί πολλές ημέρες για να φθάσει την ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε δυτικός αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται.

«Το μοναδικό πλοίο που στέλνουμε, το HMS Dragon, παραμένει στο Πόρτσμουθ. Δεν είναι αρκετό», δήλωσε χθες η επικεφαλής της αντιπολίτευσης των Τόρις Κέμι Μπέιντενοκ εγκαλώντας τον Κιρ Στάρμερ στην Βουλή των Κοινοτήτων.

Η Ισπανία ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή στην Κύπρο φρεγάτας σε αποστολή «προστασίας». Η ισπανική φρεγάτα θα συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και τα ελληνικά πολεμικά πλοία που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή μετά την επίθεση ιρανικού drone που δέχθηκε η βρετανική βάση του νησιού στο Ακρωτήρι.

Η φρεγάτα Cristóbal θα πραγματοποιήσει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας» και θα βοηθήσει «σε οποιαδήποτε απομάκρυνση μη στρατιωτικού προσωπικού», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Αμυνας.

Η Ιταλία ανακοίνωσε επίσης την αποστολή ναυτικών στρατιωτικών μέσων για την άμυνα της Κύπρου μαζί με την Γαλλία και την Ολλανδία.