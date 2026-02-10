Στο Ιράκ μεταφέρθηκαν από τη Συρία πάνω από 4.580 κρατούμενοι που άνηκαν στο Ισλαμικό Κράτους

Μετά την υποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων – από τα κυβερνητικά στρατεύματα – από εδάφη που είχαν υπό τον έλεγχό τους στη βορειοανατολική Συρία, δημιουργήθηκε πρόβλημα με τους φυλακισμένους τζιχαντιστές που άνηκαν στο Ισλαμικό Κράτος.

Οι Κούρδοι μαχητές είχαν αναλάβει την φύλαξη των κρατουμένων αφού ήταν η «αιχμή» του δόρατος στην ήττα που υπέστη το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία, με την τεράστια υποστήριξη των ΗΠΑ και δυτικών χωρών, όμως πλέον η κατάσταση άλλαξε και η Δαμασκός πάιρνει μέτρα.

Έτσι, δόθηκε εντολή να μεταφερθούν στο Ιράκ πάνω από 4.580 φερόμενα ως μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, που κρατούνταν μέχρι πρότινος στη Συρία, στο πλαίσιο επιχείρησης για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος διαφυγής τους.

Συνολικά, 4.583 από αυτούς έχουν φτάσει στο Ιράκ από τους περίπου 7.000 που σχεδιάζεται να μεταφερθούν στη χώρα, δήλωσε σήμερα (10.02.2026) στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Σαάντ Μάαν, επικεφαλής του πυρήνα πληροφοριών ασφαλείας, που συνδέεται με το γραφείο του πρωθυπουργού.

Κομβόι μεταφοράς τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους από τη Συρία στο Ιράκ / REUTERS / Orhan Qereman

Αυτοί βρίσκονται πλέον σε κέντρα κράτησης «ασφαλή» και μάλιστα συνοδευτήκαν από δυνάμεις του αμερικανικού στρατού στο Ιράκ, σύμφωνα με τις αρχές.

Η απόφαση αυτή μεταφοράς τους ελήφθη μετά την απόσυρση, υπό την πίεση της Δαμασκού, των κουρδικών δυνάμεων από μεγάλα τμήματα στη βόρεια Συρία, όπου αυτές είχαν υπό τον έλεγχό τους φυλακές τζιχαντιστών.

Μεταξύ των κρατουμένων, βρίσκονται Σύροι, Ιρακινοί και Ευρωπαίοι, όπως και κρατούμενοι άλλων υπηκοοτήτων, σύμφωνα με πηγές της ιρακινής ασφάλειας. Η ιρακινή δικαιοσύνη ανακοίνωσε την έναρξη δικαστικών διαδικασιών γι’ αυτούς.

Τα δικαστήρια της χώρας έχουν στο παρελθόν καταδικάσει σε θανατική ποινή και σε ισόβια κάθειρξη εκατοντάδες μέλη του Ισλαμικού Κράτους, συμπεριλαμβανομένων πολλών ξένων μαχητών, ορισμένοι εκ των οποίων είχαν ήδη μεταφερθεί εκεί από τη Συρία.

Ύστερα από αυτό, η Βαγδάτη δέχθηκε επικρίσεις από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι κατήγγειλαν δίκες με συνοπτικές διαδικασίες, ομολογίες που αποσπάστηκαν με βασανιστήρια ή ανεπαρκή νομική εκπροσώπηση.

Η Βαγδάτη και η Ουάσινγκτον κάλεσαν τις χώρες, από τις οποίες προέρχονται οι κρατούμενοι αυτοί, να τους επαναπατρίσουν, αντιμετωπίζοντας απροθυμία από δεκάδες κυβερνήσεις, ιδίως δυτικές.

Το 2014, το Ισλαμικό Κράτος κατέλαβε μεγάλα τμήματα εδάφους στη Συρία και το Ιράκ, διαπράττοντας σφαγές και εξαναγκάζοντας γυναίκες και κορίτσια σε σεξουαλική σκλαβιά.

Στηριζόμενο από τον συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, το Ιράκ ανακοίνωσε την ήττα της τζιχαντιστικής οργάνωσης το 2017.

Στη Συρία, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), βασική συνιστώσα των οποίων ήταν οι Κούρδοι, νίκησαν το Ισλαμικό Κράτος δύο χρόνια αργότερα. Αυτές φυλάκισαν χιλιάδες φερόμενα ως μέλη της οργάνωσης και έκλεισαν σε καταυλισμούς δεκάδες χιλιάδες συγγενείς τους.