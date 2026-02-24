Κόσμος

Στο Καπιτώλιο ο Ντόναλντ Τραμπ: Θέλει να πείσει τους απογοητευμένους Αμερικανούς ότι ζουν στη «χρυσή εποχή» των ΗΠΑ

«Θα είναι μακρά ομιλία, καθώς έχουμε τόσα πράγματα να πούμε», προειδοποίησε από χθες ο Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump σε εκήλωση προς τιμήν των «Οικογενειών Αγγέλων» / REUTERS / Φωτογραφία Evelyn Hockstein

Για τη «χρυσή εποχή» των ΗΠΑ θα μιλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη σημερινή εμφάνισή του το βράδυ της Τρίτης (24.2.26) στο Καπιτώλιο. Ο Τραμπ θα παρουσιάσει μια ιδανική πραγματικότητα προσπαθώντας να πείσει τους ολοένα και πιο δυσαρεστημένους Αμερικανούς αλλά κυρίως τους Ρεπουμπλικάνους. 

Αν οι τάσεις που υποδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις και οι τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις επιβεβαιωθούν, η αμερικανική δεξιά του Ντόναλντ Τραμπ θα χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου στις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου, θέτοντας εν αμφιβόλω τη συνέχεια της δεύτερης θητείας του μεγιστάνα. Αυτό όμως δεν σταματά τον Τραμπ και την ομιλία του στο Καπιτώλιο.

Συνηθισμένος να κυβερνά ανεμπόδιστος αφότου επέστρεψε στην εξουσία, ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος έχει πλέον μετωπικούς ανέμους, κι από εκεί που δεν το περίμενε ακόμη, όπως για παράδειγμα από το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο.

Όταν θα εκφωνήσει, στις 21:00 (τοπική ώρα· στις 04:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας) την πρώτη του «ομιλία για την κατάσταση της ένωσης» της δεύτερης θητείας του μπροστά και στα δυο σώματα της αμερικανικής εθνικής αντιπροσωπείας, τα εννιά μέλη του κορυφαίου οργάνου της δικαιοσύνης θα βρίσκονται στην πρώτη σειρά.

Έξι εξ αυτών μόλις αποδυνάμωσαν το βασικό οικονομικό και διπλωματικό του όπλο, ακυρώνοντας μεγάλο μέρος των τελωνειακών δασμών που επέβαλε σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Κάτι που τους μετέτρεψε σε στόχο ad hominem επιθέσεων σπάνιας ακόμη και γι’ αυτόν σφοδρότητας.

«Θα είναι μακρά ομιλία, καθώς έχουμε τόσα πράγματα να πούμε», προειδοποίησε από χθες ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η χρυσή ομάδα χόκεϊ

Προσκάλεσε, την τελευταία στιγμή, την εθνική ανδρών χόκεϊ των ΗΠΑ, που μόλις κέρδισε το χρυσό, ελπίζοντας προφανώς να οικειοποιηθεί λίγη από τη νικηφόρα αύρα της.

Οι ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας θα «αξιολογήσουν» τον αρχηγό τους, η αντιδημοτικότητα του οποίου δεν σταματά να αυξάνεται, αλλά δεν τολμούν να του αντιμιλήσουν, με λιγοστές και σπάνιες εξαιρέσεις.

Οι δημοκρατικοί από την πλευρά τους θέλουν να πιστεύουν ότι η μνησίκακη και βίαιη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ – αυτή που τον οδήγησε, για δεύτερη φορά, στον Λευκό Οίκο – θα γυρίσει μπούμερανγκ στις ενδιάμεσες εκλογές, που παραδοσιακά είναι δύσκολες για τον εκάστοτε εν ενεργεία αρχηγό του κράτους.

Οι ίδιοι επέλεξαν τη νέα κυβερνήτρια στη Βιρτζίνια, την κεντρώα Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ για τον παραδοσιακό αντίλογο της αντιπολίτευσης στην προεδρική ομιλία.

Σύμμαχοι κι αντίπαλοι των ΗΠΑ περιμένουν από την πλευρά τους από την ομιλία ενδείξεις για τις προθέσεις του απρόβλεπτου αμερικανού προέδρου όσον αφορά το Ιράν, την Κούβα, την Ουκρανία…

Μιλούσε ασταμάτητα για 1 ώρα και 40 λεπτά

Ο μεγιστάνας έσπασε ρεκόρ τον Μάρτιο του 2025, εκφωνώντας πολιτική ομιλία εφ’ όλης της ύλης, με διάρκεια μιας ώρας και σαράντα λεπτών, ενώπιον του Κογκρέσου.

Έναν χρόνο αργότερα, δεν θεωρείται πολύ πιθανό ο πρόεδρος Τραμπ, ολοένα πιο ασυγκράτητος όταν παίρνει τον λόγο δημόσια, να προτιμήσει τη συντομία, ή να δείξει πρόθεση να αλλάξει πορεία.

Τι θα πει για τον πληθωρισμό, την υπ’ αριθμόν ένα ανησυχία των νοικοκυριών; Μα ότι έχει ήδη λύσει το πρόβλημα, ενώ θα υποσχεθεί γενναίες περικοπές φόρων.

Για τους δασμούς; ΄Ότι ούτε το Ανώτατο Δικαστήριο, ούτε το Κογκρέσο θα τον εμποδίσουν να προχωρήσει στην επιβολή νέων, καθώς τους θεωρεί συνώνυμους της αναγέννησης της βιομηχανίας και του δημοσιονομικού μάννα.

Για τις βίαιες απελάσεις των μεταναστών χωρίς χαρτιά; Η κυβέρνησή του μπορεί να έβαλε τέλος στις μαζικές εφόδους της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη μετά τους θανάτους δυο διαδηλωτών από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, αλλά τίποτε δεν άλλαξε στην προσέγγισή του.

Σε όλα τα ζητήματα που ως πέρυσι του έδιναν πολιτική δύναμη, ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει την πολιτική πίστωση που του έδωσαν οι ψηφοφόροι, τουλάχιστον αν πιστέψει κανείς τις δημοσκοπήσεις.

Προκάλεσε εξάλλου οργή σε μερίδα της βάσης του, του κινήματος MAGA («Make America Great Again», «ας ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της»), εξαιτίας των δισταγμών του και των παλινωδιών του για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταιν, του χρηματομεσίτη και σεξουαλικού εγκληματία με θύματα νεαρές γυναίκες και μικρά παιδιά με τον οποίο είχε στενή φιλική σχέση στο παρελθόν.

Στο ακροατήριο θα βρίσκονται θύματα του Έπσταϊν, μετά από πρόσκληση των Δημοκρατικών. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
122
104
70
50
39
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Φόβοι ότι ο θάνατος του Ελ Μέντσο θα πυροδοτήσει νέο κύκλο αίματος από τα καρτέλ ναρκωτικών σε Ισημερινό και Κολομβία
Στην Κολομβία, ο θάνατος του Ελ Μέντσο θα επηρεάσει άμεσα την οικονομική μηχανή που υποστηρίζει μερικές από τις πιο επικίνδυνες ένοπλες ομάδες της χώρας.
Μεξικό
Ελεύθερος με εγγύηση ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ – Κατηγορείται ότι έδινε κυβερνητικές πληροφορίες στον Έπσταϊν
Μετά τη σύλληψη, η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία είχε κατηγορήσει τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση, δήλωσε ότι «επαινούμε τις βρετανικές αρχές για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων»
O Πίτερ Μάντελσον
Η Νέα Υόρκη αντιμέτωπη με χιονοθύελλα «τέρας», μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της πόλης – Απόκοσμες εικόνες
Άνεμοι μέχρι 30 χλμ./ώρα (σε συνδυασμό με πυκνή χιονόπτωση) έπληξαν το Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη, την Πενσιλβάνια, το Κονέκτικατ, το Ρόουντ 'Αιλαντ και τη Μασαχουσέτη - Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων
Χιονοθύελλα στη Νέα Υόρκη
7
10.000 Μεξικανοί στρατιώτες στην περιοχή των αιματηρών ταραχών μετά τη δολοφονία του βαρόνου «Ελ Μέντσο»
Ο 59χρονος Νεμέσιο Οσεγκέρα θεωρείτο ο τελευταίος από τους μεγάλους «νονούς» του Μεξικού, μετά τη σύλληψη των ιδρυτών του αντιπάλου καρτέλ Σιναλόα, «Ελ Τσάπο» και «Μάγιο»
Μέλη της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας του Μεξικού σε συναγερμό μετά τον θάνατο του Nemesio Oseguera, «El Mencho»
Newsit logo
Newsit logo