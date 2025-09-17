Στο κάστρο του Γουίνσδορ Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ: Τους υποδέχτηκαν Κέιτ και Γουίλιαμ – Δείτε live

Στo Κάστρο του Γουίνσδορ φτάνει αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συναντηθεί με τον βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας, Κάρολο Γ΄.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο προεδρικό ελικόπτερο που μεταφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από την Μελάνια Τραμπ. Το Marine One, το αεροσκάφους του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ που μεταφέρει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, προσγειώθηκε στις 12:15 στο κάστρο του Γουίνσδορ, όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία.

Το προεδρικό ζεύγος, υποδέχτηκε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντελτον.