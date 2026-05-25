Βέλγιο: Εκκενώνεται πόλη κοντά στις Βρυξέλλες μετά από μεγάλη φωτιά και κίνδυνο έκρηξης

«Καλούνται οι κάτοικοι της πόλης Τουμπίζ να μείνουν στα σπίτια τους, με κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες τους»
Πυκνός μαύρος καπνός στην πόλη Τουμπίζ δυτικά των Βρυξελλών / πηγή φωτογραφίας Χ
Συναγερμός στο Βέλγιο! Κάτοικοι πόλης κοντά στις Βρυξέλλες απομακρύνονται από τα σπίτια τους λόγω κινδύνου έκρηξης σε αποθήκη που πήρε φωτιά.

Κάτοικοι που ζουν κοντά σε μία φλεγόμενη αποθήκη κλωστοϋφαντουργίας σε πόλη δυτικά από τις Βρυξέλλες απομακρύνθηκαν τη Δευτέρα (25.05.2026) από τα σπίτια τους λόγω «σημαντικού» κινδύνου έκρηξης φιαλών υγραερίου που είναι αποθηκευμένα κοντά στην αποθήκη, δήλωσε ο δήμαρχος.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δημοτικού συμβουλίου, δόθηκε εντολή σε άλλους κατοίκους της πόλης Τουμπίζ να μείνουν στα σπίτια τους, με κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες τους, λόγω της τοξικότητας του καπνού από τη φωτιά.

«Αυτή τη στιγμή, απομακρύνουμε όλους τους ανθρώπους, καθώς υπάρχει σημαντικός κίνδυνος έκρηξης για κοντινά σπίτια λόγω των φιαλών υγραερίου μέσα στο κτίριο».

Αυτό δήλωσε ο δήμαρχος Σαμουέλ ντ’ Οραζιό στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό RTBF και πρόσθεσε:

Οι αρχές κάνουν μετρήσεις για την τοξικότητα του πυκνού μαύρου καπνού.

 

Η εντολή προς τους κατοίκους να κρατήσουν κλειστά παράθυρα και πόρτες επεκτείνεται σε όσους ζουν σε μία ευρύτερη περιοχή δυτικά των Βρυξελλών, καθώς οι τοξικές αναθυμιάσεις εξαπλώνονται σε όλη την περιοχή.

