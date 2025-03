Στο Παρίσι ο νέος Πρωθυπουργός του Καναδά για την ενίσχυση στρατηγικών σχέσεων με φόντο τις απειλές του Τραμπ

Ο νέος Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ έφτασε σήμερα (17.03.2025) στο Παρίσι, για να συναντήσει τον Εμάνουελ Μακρόν, με στόχο να ενισχύσει τις συμμαχίες της χώρας του στην Ευρώπη, με φόντο τις πολιτικές και διπλωματικές εντάσεις με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Καναδός Πρωθυπουργός μετά το Παρίσι θα επισκεφτεί επίσης και το Λονδίνο, όπου θα συζητήσει με τον Βρετανό ομόλογό του, Κιρ Στάρμερ τις πρόσφατες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ για την Ουκρανία αλλά και τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για εμπορικό πόλεμο.

Οι επισκέψεις αυτές αποσκοπούν «να ενισχύσουμε τους εμπορικούς και στρατιωτικούς μας δεσμούς με δύο από τους πιο σταθερούς και πιο αξιόπιστους εταίρους μας», σημείωσε ο Κάρνεϊ, την ώρα που οι απειλές που διατυπώθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο κυριαρχούν στην καναδική πολιτική ζωή για εβδομάδες.

Ο Καναδάς, των 41 εκατομμυρίων κατοίκων, ζει μια πρωτοφανή κρίση στην ιστορία της: Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε εμπορικό πόλεμο στη γειτονική του χώρα και δεν παύει να δηλώνει ότι θέλει ο Καναδάς να γίνει η «51η αμερικανική πολιτεία».

Ο Καναδός πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο θα έχει γεύμα εργασίας, σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία.

Οι δύο ηγέτες «θα δώσουν έμφαση στην κοινή τους δέσμευση να οικοδομήσουν ισχυρότερους οικονομικούς, εμπορικούς και αμυντικούς δεσμούς», υπογραμμίζεται στην καναδική ανακοίνωση.

