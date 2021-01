Στον Λευκό Οίκο ο Τζο Μπάιντεν με την οικογένειά του

Ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν έφτασε στον Λευκό Οίκο με την οικογένειά του, λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του.

Με την στρατιωτική μπάντα και τη στρατιωτική πομπή να προηγείται, η λιμουζίνα που μετέφερε τον νέο πρόεδρο έφτασε στον Λευκό Οίκο, σε μια ομοσπονδιακή πρωτεύουσα που έμοιαζε με οχυρωμένο στρατόπεδο.

