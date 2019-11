Στόχος κυβερνοεπίθεσης το Εργατικό Κόμμα ένα μήνα πριν τις εκλογές στη Βρετανία

Το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα στη Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι υπήρξε θύμα μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεσης στις ψηφιακές του πλατφόρμες, αλλά δήλωσε πεπεισμένο ότι δεν σημειώθηκε παραβίαση δεδομένων λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες πρόωρες εκλογές.

Ένας εκπρόσωπος του κόμματος είπε ότι οι Εργατικοί κατήγγειλαν την κυβερνοεπίθεση που δέχτηκαν στο Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας και ότι παρότι η επίθεση “επιβράδυνε κάποιες από τις δραστηριότητες της εκστρατείας μας”, αυτές αποκαταστάθηκαν αργότερα μέσα στην ημέρα.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο κυβερνοεπίθεσης από τη Ρωσία και από άλλες χώρες, περιλαμβανομένης της εκλογικής περιόδου, όταν αμφότερα τα μεγαλύτερα κόμματα της χώρας θα πραγματοποιούν εκστρατείες στο διαδίκτυο για να περάσουν το μήνυμά τους στους ψηφοφόρους.

“Δεχτήκαμε μια υπερσύγχρονη και μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση στις ψηφιακές πλατφόρμες του κόμματος“, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος.

“Προχωρήσαμε σε ταχείες ενέργειες και αυτές οι απόπειρες απέτυχαν εξαιτίας των ισχυρών συστημάτων ασφαλείας μας. Η ακεραιότητα όλων των πλατφορμών μας διατηρήθηκε και είμαστε πεπεισμένοι ότι δεν υπήρξε παραβίαση δεδομένων“.

The Labour Party says it has experienced a "sophisticated and large scale cyber attack" on its digital platforms

— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) November 12, 2019