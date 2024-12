Στρατιωτικός νόμος στη Νότια Κορέα διάρκειας λίγων ωρών – Το φιάσκο του προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ μετά το μπλόκο της Βουλής

Παραλίγο… πραξικόπημα στη Νότια Κορέα καθώς ο πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ αναγκάστηκε να άρει τον στρατιωτικό νόμο μετά το μπλόκο από το κοινοβούλιο.

Στη διάγγελμά του ο πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ τόνισε πως θα άρει τον στρατιωτικό νόμο καθώς το κοινοβούλιο στη Νότια Κορέα ψήφισε την ακύρωσή του και πως οι στρατιωτικές δυνάμεις αποσύρθηκαν. Λίγο αργότερα συνεδρίασε το υπουργικό συμβούλιο που αποφάσισε και επίσημα την άρση του.

Συγκεκριμένα το κοινοβούλιο, με παρόντες 190 από τους 300 βουλευτές, ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητείται η άρση του στρατιωτικού νόμου που επέβαλε ο πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ. Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Γου Γουόν-σικ χαρακτήρισε «άκυρη» την κήρυξη στρατιωτικού νόμου.

Ωστόσο ο κόσμος παραμένει έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου της χώρας ενώ υποδέχθηκε με πανηγυρισμούς και χειροκροτήματα τόσο το διάγγελμα του προέδρου όσο και νωρίτερα την απόφαση του κοινοβουλίου για μπλόκο στον στρατιωτικό νόμο.

Χαρακτηριστικό του φιασκου του Γιουν Σουκ Γέολ είναι το γεγονός πως μέχρι και το κόμμα του συντάχθηκε με την αντιπολίτευση και του ζήτησε να άρει άμεσα τον στρατιωτικό νόμο.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος της χώρας αιφνιδιαστικά στρατιωτικό νόμο, με ένα νυχτερινό, απρόσμενο διάγγελμά ενώ εξήγησε πως η απόφασή του είχε ως στόχο να «προστατεύσει» τη χώρα από τις «βορειοκορεατικές κομμουνιστικές δυνάμεις και να εξοντώσει στοιχεία εχθρικά προς το κράτος».

Στόχος του προέδρου ήταν ή Αντιπολίτευση και κυρίως το Δημοκρατικό Κόμμα το οποίο έχει και την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. Και αυτό γιατί τους τελευταίους μήνες η αντιπολίτευση έχει καταφέρει να προχωρήσει σε πολλές διαδικασίες καθαίρεσης μελών της κυβέρνησης καθώς και του ίδιου του προέδρου, τον οποίο κατηγορεί για διαφθορά.

Ακόμη τις τελευταίες ημέρες οργάνωσε μαζικές διαδηλώσεις και ζήτησε να οριστεί ειδικός εισαγγελέας για να ερευνήσει μια υπόθεση χειραγώγησης μετοχών στο Χρηματιστήριο, στην οποία ενδέχεται να εμπλέκεται η Πρώτη Κυρία της χώρας, Κιμ Κέον Χέε.

Η απόφαση για στρατιωτικό νόμο σόκαρε τους πολίτες της χώρας που είχαν να βρεθούν σε αυτή την κατάσταση από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Earlier today at South Korea’s Parliament: Military forces tried to force their way in while people inside scrambled to create barricades from wooden tables and chairs, standing firm against the intrusion. #SouthKorea #Martial_Law pic.twitter.com/XZ7KW4prNy