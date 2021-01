Συγκλονιστικό: Βίντεο στο TikTok κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές 16χρονης πριν δολοφονηθεί (vid)

Βίντεο στο TikTok κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές μιας 16χρονης που δολοφονήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους σε δωμάτιο ξενοδοχείου της Ατλάντα των ΗΠΑ. Στο επίμαχο βίντεο – που δημοσιεύει το Fox 5 – η κοπέλα εμφανίζεται να χορεύει ως τη στιγμή που κάποιος μπαίνει στο δωμάτιο ξαφνιάζοντάς την και το βίντεο διακόπτεται.

Η 16χρονη Kalecia Williams, όπως αναφέρει η Daily Mail, δέχθηκε πυροβολισμούς περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα την επομένη των Χριστουγέννων σε δωμάτιο του ξενοδοχείου Hyatt Regency Atlanta. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμή, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε μια σύλληψη σε σχέση με την υπόθεση. Πρόκειται για έναν 16χρονο νεαρό που κατηγορείται για δολοφονία σε βαθμό κακουργήματος και παράνομη κατοχή όπλου.

Tik Tok video shows moment girl, 16, is startled by someone walking into hotel room SECONDS before she is shot dead https://t.co/37TENuOvFH