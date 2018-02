Συγκλονίζει η Σερένα Γουίλιαμς: Κόντεψα να πεθάνω όταν γέννησα το παιδί μου

Η 36χρονη Γουίλιαμς κέρδισε το Αυστραλιανό Open όταν ήταν ήδη 8 εβδομάδων έγκυος στην μικρή Ολυμπία. Όμως, περιέγραψε με λεπτομέρειες ότι έμεινε καθηλωμένη για έξι εβδομάδες στο κρεβάτι μετά την καισαρική στην οποία υποβλήθηκε.

Οι επιπλοκές ήταν πολύ σοβαρές. Πνευμονική εμβολή και διάφορες επεμβάσεις έτσι ώστε να μην χάσει την ζωή της από θρομβώσεις.

«Έφτασα μια ανάσα από το θάνατο γεννώντας την κόρη μου Ολυμπία, αλλά και πάλι θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, δήλωσε χαρακτηριστικά. Είπε ακόμα ότι αν δεν είχε την φροντίδα των ειδικών δεν θα ήταν σήμερα μαζί μας…



Help save lives by calling on 🌎 leaders to prioritize quality, affordable health care for mothers and newborns. Sign @UNICEF’s petition TODAY! → https://t.co/iP0wJPrj0l #EveryChildALIVE https://t.co/56juwdrb3E

