Συναγερμός για την γρίπη των πτηνών στην Ισπανία – 400 πελαργοί βρέθηκαν νεκροί κοντά στη Μαδρίτη

Οι περιφερειακές αρχές διεξάγουν έρευνες για να προσδιορίσουν τη σοβαρότητα του ιού, καθώς εντοπίστηκε ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός νεκρών πτηνών κατά μήκος του ποταμού Μανθανάρες
Πελαργοί
Φωτογραφία αρχείου / AP Photo / Michael Probst

Η ανακάλυψη προκάλεσε συναγερμό στη Μαδρίτη. Περίπου 400 πελαργοί βρέθηκαν νεκροί τις τελευταίες ημέρες στις όχθες του Μανθανάρες, στον δήμο Γκετάφε της Ισπανίας, οδηγώντας τις περιφερειακές αρχές να ξεκινήσουν κατεπειγόντως σειρά αναλύσεων για να επιβεβαιώσουν τη φύση της μόλυνσης από τη γρίπη των πτηνών.

Ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός θανάτων πελαργών στην περιοχή αυτή της Ισπανίας ενισχύει τους φόβους για ξέσπασμα γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (HPAI), πολύ πιο επικίνδυνης από τη χαμηλής παθογονικότητας μορφή που είχε εντοπιστεί πριν από λίγες ημέρες.

Η περιφέρεια της Μαδρίτης ανέφερε ότι αναμένει πλέον τα αποτελέσματα των δειγμάτων που στάλθηκαν σε εθνικό εργαστήριο υπό την εποπτεία του υπουργείου Γεωργίας. Εάν επιβεβαιωθεί η παρουσία ιού HPAI, τα μέτρα επιτήρησης θα ενισχυθούν άμεσα, υπογραμμίζουν οι αρχές.

Ήδη εφαρμόζονται αρκετοί περιορισμοί για τον περιορισμό της εξάπλωσης: απαγόρευση εκτροφής πάπιων και χηνών με άλλα είδη πουλερικών, αναστολή της ελευθέρας βοσκής, αυστηρός περιορισμός επισκέψεων σε πτηνοτροφικές μονάδες και αυξημένος έλεγχος των υδροδοτικών συστημάτων ώστε να αποφευχθεί πιθανή μόλυνση.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι, σε σπάνιες περιπτώσεις, η γρίπη των πτηνών μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο μέσω των βλεννογόνων και να προκαλέσει συμπτώματα παρόμοια με αυτά της εποχικής γρίπης, αν και στην Ευρώπη δεν έχει καταγραφεί καμία περίπτωση άμεσης μετάδοσης. Η κατανάλωση προϊόντων πουλερικών δεν ενέχει κίνδυνο, τονίζουν.

Περισσότερες από 200 εστίες γρίπης των πτηνών έχουν ήδη εντοπιστεί σε ευρωπαϊκές πτηνοτροφικές μονάδες αυτή τη σεζόν — αριθμός μεγαλύτερος από προηγούμενα χρόνια, αλλά ακόμη πολύ χαμηλός σε σύγκριση με την κορύφωση του 2022, όταν εκατομμύρια πτηνά είχαν θανατωθεί.

