Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Ινδονησίας ανακοίνωσε ότι ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15 χλμ και εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

BREAKING: Tsunami warning issued for local coastlines in Indonesia after powerful earthquake pic.twitter.com/CUtetbo0XE

— BNO News (@BNONews) August 5, 2018