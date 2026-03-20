Συναγερμός στη βάση Ιντσιρλίκ στην Τουρκία

Εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή και απειλών από το Ιράν, ακόμη και η φίλα προσκείμενη στην Τεχεράνη, Τουρκία, φαίνεται ότι δεν μπορεί να είναι ασφαλής.

Στη βάση του Ιντσιρλίκ, σήμανε συναγερμός το μεσημέρι της Παρασκευής 20.03.2026, με τις σειρήνες να ηχούν συνεχόμενα, υπενθυμίζοντας ότι η βάση στην Τουρκία μπορεί να απειληθεί ακόμη και από το Ιράν.

Μετά τους συνεχόμενους ήχους σειρήνων στη βάση του Ιντσιρλίκ στα Άδανα, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έκανε άμεσα ανακοίνωση, στην οποία τονίζει ότι δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος.

BREAKING: Sirens sounding at Incirlik Air Base.



Reports of alert activation at key US-Turkish facility hosting nuclear weapons.



Details still emerging; we are monitoring.



Follow for updates.#Turkey #Incirlik #Iran pic.twitter.com/XbbEVxPLT5 — Global News Wire (@Global_NewsWire) March 20, 2026

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας που επικαλούνται ΜΜΕ, «δεν υπάρχει καμία επίθεση ή κάποιο αρνητικό περιστατικό. Πιθανότατα πρόκειται για λάθος συναγερμό.»

Υπενθυμίζεται ότι πάνω από την Τουρκία έχουν αναχαιτιστεί τουλάχιστον 2 φορές ιρανικοί πύραυλοι, με την Τεχεράνη να μην αποδέχεται ότι έστειλε πυραύλους στο έδαφός της.