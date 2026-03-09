Τουρκία: Επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο από το Ιράν

Δεύτερη επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο δέχθηκε η Τουρκία από το Ιράν. Τμήματα των πυρομαχικών έπεσαν σε άδειο οικόπεδο στην πόλη Γκαζιαντέπ της νοτιοανατολικής Τουρκίας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, ο πύραυλος από το Ιράν εισήλθε στον εναέριο χώρο της Τουρκίας και αναχαιτίστηκε από δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

Σημειώνεται πως το Ιράν είχε αρνηθεί, νωρίτερα σήμερα (09.03.2026), ότι είχε επιτεθεί στην Τουρκία.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον βαλλιστικό πύραυλο που εξουδετερώθηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο.

The video shows parts of the missile intercepted by air defense systems

Το τουρκικό ΥΠΕΞ, δήλωσε: «Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από στοιχεία αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο».

Μερικά θραύσματα πυρομαχικών έπεσαν σε άδεια χωράφια στο Γκαζιαντέπ. Δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί στο περιστατικό.

Türk Hava Sahasında Etkisiz Hâle Getirilen Balistik Füze ile İlgili Açıklama



Statement on the Ballistic Missile Neutralized in Turkish Airspace#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/im7LFpVOl7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2026

«Η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στις σχέσεις καλής γειτονίας και στην περιφερειακή σταθερότητα. Ωστόσο, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό εναντίον οποιασδήποτε απειλής που στρέφεται κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της χώρας μας. Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι η τήρηση των προειδοποιήσεων της Τουρκίας σε αυτό το θέμα είναι προς το συμφέρον όλων», αναφέρει η δήλωση.