Συναγερμός στην Άγκυρα! Πυροβολισμοί στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Με τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία να βρίσκονται στο χειρότερο σημείο εξαιτίας της κράτησης του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον και τις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις, το πρωί της Δευτέρας (20.08.2018) ήρθε ένα περιστατικό να κάνει ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση ανάμεσα στις δυο χώρες.

Στις 05:00 τα ξημερώματα, άγνωστος που επέβαινε σε ένα λευκό αυτοκίνητο άνοιξε πυρ προς το κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας των ΗΠΑ. Ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον τέσσερις φορές αλλά δεν προκάλεσε θύματα, παρά μόνο ζημιές σε τζάμια του κτιρίου.

Οι πρώτες εικόνες από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα

VIDEO from outside the US Embassy in Ankara, Turkey, after shots were fired. pic.twitter.com/AyM2FpiLwZ — Al Boe 🚨 BREAKING NEWS 🚨 (@AlBoeNEWS) August 20, 2018

Drive-by shooting attack on US Embassy building in #Turkey's capital Ankara at or around 5 AM local time. Four to five shots were fired at the security gate, one hitting the bullet-proof window. Suspected attackers reportedly fled on a white sedan. pic.twitter.com/XAVZFO3IpH — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) August 20, 2018

ABD'nin Ankara Büyükelçiğine yönelik kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis kaçan zanlıları arıyor.

Olay, saat 05.00 sıralarında meydana geldi. https://t.co/FteTKr27Kg pic.twitter.com/RpabEMZ4yg — DAVID (@davidvergili) August 20, 2018

Έτσι έγινε η επίθεση

Ήταν 05:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας όταν σήμανε ο συναγερμός στην Άγκυρα εξαιτίας της επίθεσης κατά του κτιρίου όπου στεγάζεται η αμερικανική πρεσβεία.

Σύμφωνα με το CNN Turk, άγνωστος που επέβαινε σε ένα λευκό αυτοκίνητο άνοιξε πυρ. Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο δράστης πυροβόλησε κατά του φρουρού ασφαλείας. Έριξε τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμούς μπροστά από την πύλη 6 της αμερικανικής πρεσβείας.

Firing near US Embassy in Ankara, Turkey, glasses of a vehicle smashed, no casualty reported pic.twitter.com/vUxGpxyQh3 — Khalid khi (@khalid_pk) August 20, 2018

Ο δράστης κατάφερε να γκαζώσει και να εξαφανιστεί από το σημείο μετά τους πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα κανείς να μην μπορέσει να συγκρατήσει έστω τον αριθμό της πινακίδας του αυτοκινήτου.

Από τις πρώτες εικόνες που μεταδόθηκαν από το σημείο φαίνεται το σημάδι από πυροβολισμό σε παράθυρο της πρεσβείας. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από την επίθεση.

The police are searching for the gunman. Reports state that the shooter fired four to five shots from a white car towards Gate 6 of the embassy, near the security officer's cabin. No injuries were reported. pic.twitter.com/wdTkawvaQv — אריאל Areel AL-Lami (@AreelUS) August 20, 2018

Αμέσως ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Οι έρευνες των τουρκικών αρχών, όμως, παραμένουν στο σκοτάδι.

Με πληροφορίες από rt.com και sputniknews.com