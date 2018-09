Συναγερμός στην Ουάσιγκτον – Τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης!

Ο τυφώνας Φλόρενς αναμένεται να πλήξει την Ουάσιγκτον και τις υπόλοιπες περιοχές στις ανατολικές ακτές του Ατλαντικού την Πέμπτη (13.09.2018).



Η μαύρη δήμαρχος της αμερικανικής πρωτεύουσας κοινοποίησε την απόφαση για κήρυξη έκτακτης ανάγκης στο Twitter:

“Σήμερα το πρωί, υπέγραψα διάταγμα που κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης πριν την έλευση του Φλόρενς”, έγραψε στο Twitter η Μιούριελ Μπόουζερ, με την πόλη της Ουάσινγκτον να ακολουθεί το παράδειγμα των πολιτειών της Βιρτζίνια, της Βόρειας και της Νότιας Καρολίνας που έχουν ήδη προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση.

This morning, I signed a Mayor’s Order declaring a state of emergency ahead of Hurricane Florence.

Join us now as we provide updates on the District’s preparations ➡️ https://t.co/dKMepiDVsk pic.twitter.com/58Ug5iFale

— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) September 11, 2018