Συναγερμός στις ΗΠΑ! Ύποπτο αεροπλάνο προκάλεσε αποκλεισμό σε Λευκό Οίκο και Καπιτώλιο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (ώρα ΗΠΑ) στην Ουάσινγκτον με αποτέλεσμα Λευκός Οίκος και Καπιτώλιο να αποκλειστούν.

Πληροφορίες ανέφεραν πως άγνωστο αεροσκάφος πέταξε χωρίς άδεια πάνω από την Ουάσινγκτον και πως δεν απάντησε στις κλήσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Υπήρξαν μάλιστα αναφορές πως “σηκώθηκαν” μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

White House totally on lockdown. All press being sheltered in place inside briefing room. Similar reported response at the a U.S. Capitol + congressional office buildings pic.twitter.com/9GlXpH1qLq

— j.d. durkin (@jiveDurkey) November 26, 2019