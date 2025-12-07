Συναγερμός στο αεροδρόμιο Χίθροου μετά από επίθεση με σπρέι πιπεριού – Μία σύλληψη

Ένοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει τον τερματικό σταθμό 3 του αεροδρομίου Χίθροου στο Λονδίνο, μετά από «επεισόδιο», με δράστες να φαίνεται να έχουν ψεκάσει με κάτι σαν «σπρέι πιπεριού» διάφορους ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο.

Πρόκειται για ένα σοβαρό συμβάν σε πολυώροφο πάρκινγκ στο αεροδρόμιο Χίθροου στο Λονδίνο, το οποίο ωστόσο σύμφωνα με την αστυνομία πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό το οποίο δεν σχετίζεται με τρομοκρατία ή διαμαρτυρία.

Κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονταν στο πάρκινγκ δέχτηκαν επίθεση από τους δράστες οι οποίοι φαίνεται να τους ψέκασαν με ένα είδος «σπρέι πιπεριού», χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστή η αιτία της επίθεσης, αν και υπάρχουν πληροφορίες ότι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζονταν και η επίθεση συνέβη μετά από μεταξύ τους τσακωμό.

Οι τραυματισμοί που υπέστησαν είναι ελαφριοί και δεν θεωρούνται σοβαροί ή απειλητικοί για τη ζωή τους.

Για την λειτουργία των τρένων, η National Rail πρόσθεσε: «Αν και οι γραμμές έχουν πλέον επαναλειτουργήσει, οι διαταραχές αναμένεται να συνεχιστούν έως ότου οι υπηρεσίες επανέλθουν στο φυσιολογικό, με καθυστερήσεις έως και 10 λεπτά και ακυρώσεις να αναμένονται έως τις 11:45 π.μ. τοπική ώρα».

Φωτογραφίες που ανεβαίνουν στα social media δείχνουν μία σύλληψη από τους ένοπλους αστυνομικούς, ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει και τους υπόλοιπους δράστες.

Στο σημείο, σύμφωνα με το BBC, βρίσκονται ένοπλες δυνάμεις της αστυνομίας. Οι σήραγγες του τρένου Χίθροου έκλεισαν προσωρινά, ενώ ανεστάλησαν τα δρομολόγια των τρένων, τα οποία διέσχιζαν τον σταθμό χωρίς να σταματούν. Πλέον το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί.

Οι οδηγοί λεωφορείων που έχουν παγιδευτεί εντός του σταθμού καλούνται να μην εγκαταλείψουν τα οχήματά τους σε καμία περίπτωση.