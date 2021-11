Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές στο Λονδίνο καθώς υπάρχουν αναφορές για έναν άνδρα με μαχαίρι που βρίσκεται στην Oxford Street.

Μάλιστα η αστυνομία στο Λονδίνο έχει προχωρήσει στην εκκένωση ενός καταστήματος στην Oxford Street ενώ ένας εκπρόσωπος της μητροπολιτικής αστυνομίας ανέφερε: «Λάβαμε αναφορές για ένα περιστατικό σε ένα κατάστημα στην Oxford Street. Η αστυνομία κλήθηκε μετά από καταγγελίες για έναν άνδρα με μαχαίρι. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί. Το κατάστημα εκκενώθηκε προληπτικά. Δεν βρέθηκε ύποπτος ή κάποιο θύμα. Οι έρευνες συνεχίζονται».

Man with a knife on the loose M&S Oxford street #oxfordstreet #London pic.twitter.com/t4lhHknSVi