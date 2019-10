Συναγερμός στο Μάντσεστερ! Επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο!

Η αστυνομία που έφτασε στο εμπορικό κέντρο στο Μάντσεστερ κατάφερε να ακινητοποιήσει με teaser έναν άνδρα όπως φαίνεται και στο βίντεο, χωρίς ακόμη να έχει επιβεβαιωθεί αν είναι αυτός ο δράστης και δεν έδρασε μόνος του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι στο εμπορικό κέντρο Arndale, τραυματίζοντας τουλάχιστον τέσσερα άτομα. Αμέσως επικράτησε πανικός με ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι, ενώ αυτή την ώρα το εμπορικό κέντρο έχει εκκενωθεί.

@MENnewsdesk guy being held by police with a tazer outside the arndale pic.twitter.com/O8y0786CEw — John Greenhalgh (@JohnGre07881147) 11 Οκτωβρίου 2019

«Βρισκόμαστε στο σημείο, δίνουμε τις πρώτες βοήθειες σε τέσσερις ασθενείς«, δήλωσε μία εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων North West.

This picture appears to show medics treating somebody outside the Starbucks cafe inside the Arndale centre, close to the Next entrancehttps://t.co/Nqt1pI8aEJ pic.twitter.com/QIgyQaQhjo — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) 11 Οκτωβρίου 2019