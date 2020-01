Συναγερμός στο ΝΑΤΟ για την κρίση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Οι πρεσβευτές των χωρών μελών του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσουν σήμερα εκτάκτως για να συζητήσουν την κρίση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, επεσήμανε εκπρόσωπος της Συμμαχίας στο AFP.

“Ο γενικός γραμματέας (σ.σ. Γενς Στόλτενμπεργκ) αποφάσισε να οργανώσει αυτή τη συνεδρίαση των πρεσβευτών του ΝΑΤΟ αφού συζήτησε το θέμα με τους συμμάχους”, εξήγησε ο ίδιος.

NEW: @NATO ambassadors to meet at Brussels headquarters today in wake of US killing of Iran’s Qasem Soleimani and escalating tensions in the Middle East. “The North Atlantic Council will address the situation in the Middle East,” an official tells @AFP

