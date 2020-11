Συναγερμός στο Βερολίνο! Αυτοκίνητο έπεσε στην πόρτα της καγκελαρίας – Γραμμένο “μήνυμα” στις πόρτες (pics)

Συναγερμός έχει σημάνει στο κτίριο της καγκελαρίας στο Βερολίνο, καθώς αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια ούτε το αν υπάρχουν τραυματίες. Στις πόρτες του αυτοκινήτου ήταν γραμμένο μήνυμα με αποδέκτη προφανώς την Γερμανίδα καγκελάριο.

Το μήνυμα φαίνεται πως έγραφε: “Φονιάδες παιδιών και ηλικιωμένων σταματήστε τις πολιτικές της παγκοσμιοποίησης”.

Ο οδηγός τέθηκε άμεσα υπό κράτηση από την φρουρά της Καγκελαρίας, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, οι οποίες ωστόσο δεν χρειάστηκε να παρέμβουν. Η γύρω περιοχή έχει ήδη αποκλειστεί. Σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδίδουν αυτή την ώρα τα γερμανικά ΜΜΕ, ο οδηγός βρίσκεται δίπλα στο αυτοκίνητο και κάθεται σε αναπηρικό κάθισμα.

Η Μέρκελ είναι προγραμματισμένο να έχει σήμερα τηλεδιάσκεψη με τους πρωθυπουργούς των κρατιδίων της Γερμανίας σχετικά με την παράταση του lockdown στη χώρα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

