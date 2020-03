Ο επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος συναντήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς συνόδευσε τον πρόεδρο της Βραζιλίας στις ΗΠΑ, διαγνώστηκε με τον νέο κορονοϊό.

Ο Φάμπιο Βαϊνγκάρτεν, ο επικεφαλής της Secom, συμμετείχε στο δείπνο που παρέθεσε ο Τραμπ στον Μπολσονάρου το περασμένο Σάββατο στη Φλόριντα. Στον λογαριασμό του στο Instagram είχε αναρτήσει μια φωτογραφία όπου διακρίνεται ακριβώς στα αριστερά του Αμερικανού προέδρου.

BREAKING: Brazilian government spokesman who met with President Trump last weekend and was pictured standing next to him has tested positive for coronavirus – Folha pic.twitter.com/8k0vhxTIn6