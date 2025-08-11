Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα: «Παγωμένη» υποδοχή στους δύο ηγέτες ετοιμάζουν οι κάτοικοι

Η Αλάσκα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια πρωτοφανή συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, ωστόσο ο ενθουσιασμός των κατοίκων δεν είναι ομόφωνος. Αν και η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών διατηρεί εδώ και δεκαετίες πολιτιστικούς και ιστορικούς δεσμούς με τη Ρωσία, η εισβολή στην Ουκρανία έχει πλήξει σοβαρά αυτή τη σχέση, όπως αναφέρει ρεπορτάζ των New York Times.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή (08.08.2025), η συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν θα πραγματοποιηθεί στις 15 Αυγούστου, με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μάλιστα άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει «ανταλλαγή εδαφών» μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, υπονοώντας ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να υποστηρίξει μια μόνιμη παραχώρηση ουκρανικών εδαφών.

Ένα ιστορικό υπόβαθρο που κλονίζεται

Η Αλάσκα αποικίστηκε από τη Ρωσική Αυτοκρατορία τον 18ο αιώνα, προτού πωληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1867. Ρωσόφωνες κοινότητες και ορθόδοξες εκκλησίες εξακολουθούν να υπάρχουν, από τα απομακρυσμένα νησιά Αλεούτιες μέχρι την πόλη Άνκορατζ.

Μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, η πολιτεία ενίσχυσε τις ανταλλαγές με τη Ρωσική Ομοσπονδία, όμως η άνοδος του Βλαντίμιρ Πούτιν στην εξουσία και κυρίως ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέτρεψαν αυτή την πορεία.

Το 2023, η Άνκορατζ ανέστειλε την αδελφοποίηση με την σιβηρική πόλη Μαγκαντάν, διατηρώντας όμως τις επαφές του Τζούνο με το Βλαδιβοστόκ.

«Αν οι εντάσεις κλιμακωθούν μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, στην Αλάσκα θα το νιώσουμε πιο έντονα απ’ οπουδήποτε αλλού», προειδοποιεί ο Μπράντον Μπόιλαν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αλάσκας.

Μεταξύ διπλωματίας και πολιτικής επιφυλακτικότητας

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει τον ακριβή τόπο της συνάντησης, αλλά η παρουσία της Μυστικής Υπηρεσίας στην Άνκορατζ τροφοδοτεί τις εικασίες. Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης Μάικ Ντάνλιβι χαιρέτισε το γεγονός ως επιβεβαίωση του «διπλωματικού ρόλου-γέφυρα» της πολιτείας. Η γερουσιαστής Λίζα Μουρκόφσκι, αν και παραμένει «ιδιαιτέρως επιφυλακτική» απέναντι στο Κρεμλίνο, ελπίζει σε πρόοδο προς την ειρήνη.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του τοπικού Δημοκρατικού Κόμματος, Έρικ Κροφτ, θεωρεί ότι η σύνοδος αυτή αναδεικνύει κυρίως την αδυναμία του Ντόναλντ Τραμπ να τηρήσει την προεκλογική του υπόσχεση να τερματίσει τον πόλεμο από την πρώτη ημέρα της θητείας του. «Οι κάτοικοι της Αλάσκας ανησυχούν περισσότερο για τον πληθωρισμό και τις περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες», υπογραμμίζει.