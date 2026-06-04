Γαλλία: «Η σορός ανήκει σε παιδί – Φορούσε τα ίδια ρούχα με την Lyhanna όταν εξαφανίστηκε», λέει ο εισαγγελέας

Η Γαλλία παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα μια υπόθεση που συγκλονίζει ολόκληρη τη χώρα. Επτά ημέρες μετά την εξαφάνιση της 11χρονης Lyhanna, οι έρευνες φαίνεται να οδηγούνται στο πιο τραγικό σενάριο. Σε μια απομονωμένη αγροτική περιοχή, οι αρχές εντόπισαν μια σορό παιδιού, προκαλώντας σοκ και βαθιά θλίψη σε όσους παρακολουθούν την υπόθεση από την πρώτη στιγμή.

Η εξαφάνιση της μικρής έχει συγκλονίσει τη Γαλλία, με χιλιάδες πολίτες να ελπίζουν μέχρι και την τελευταία στιγμή σε ένα θαύμα. Όμως οι τελευταίες εξελίξεις με τον εντοπισμό της σορού, κάνουν τους φόβους των αρχών και της οικογένειας ακόμη πιο έντονους, καθώς τα στοιχεία που έρχονται στο φως είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Αζέν, Ολιβιέ Ναμπουλέ, οι χωροφύλακες που συμμετείχαν στις έρευνες εντόπισαν τη σορό σε μια αγροτική περιοχή στην ανατολική περιοχή του νομού Ζερ. Το σημείο βρισκόταν μακριά από τα βλέμματα των περαστικών, μέσα σε ένα παλιό και εγκαταλελειμμένο εδώ και περίπου 15 χρόνια σιλό σιτηρών, κοντά στην κοινότητα Πουικάσκιε και περίπου 15 χιλιόμετρα από τη Φλεράνς, όπου χάθηκαν τα ίχνη της 11χρονης.

#Lyhanna Grande tristesse.

Un corps a été retrouvé cet après-midi, à proximité du lieu de la disparition au sud de Fleurance, entre Mirepoix et Puycasquier dans un silo. Des analyses complémentaires doivent être effectuées afin de savoir s’il s’agit de celui de Lyhanna. La jeune… pic.twitter.com/NI812o5fRh — Switzer Z – (@SwitzerUdr) June 4, 2026

Η λεπτομέρεια που προκαλεί ανατριχίλα είναι ότι, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η σορός φαίνεται να ανήκει σε παιδί και «φέρει ρούχα παρόμοια με εκείνα που φορούσε η ανήλικη τη στιγμή της εξαφάνισής της». Πρόκειται για ένα στοιχείο που έχει βυθίσει σε αγωνία την οικογένεια της Lyhanna, η οποία έχει ήδη ενημερωθεί από τις αρχές για την ανακάλυψη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ALERTE | Un corps qui pourrait être celui de Lyhanna vient d’être retrouvé près de Fleurance. (BFMTV) pic.twitter.com/FD6X3nx4Di — AlertesInfos (@AlertesInfos) June 4, 2026

Παρόλα αυτά, η ταυτότητα της σορού δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα. Όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας, νεκροψία-νεκροτομή θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες προκειμένου να γίνει η επίσημη ταυτοποίηση και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Μέχρι τότε, η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ οι ερευνητές συλλέγουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο.

Η Lyhanna αγνοείται από τις 29 Μαΐου. Η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν όταν μπήκε στο αυτοκίνητο του πατέρα μιας φίλης της μετά το σχολείο. Από εκείνη τη στιγμή τα ίχνη της χάθηκαν, πυροδοτώντας μια τεράστια επιχείρηση αναζήτησης με τη συμμετοχή περισσότερων από 170 χωροφυλάκων, ειδικών ομάδων και εθελοντών.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος έχει συλληφθεί και θεωρείται ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση. Όσο οι έρευνες προχωρούν, έρχονται στο φως όλο και περισσότερα στοιχεία για το παρελθόν του, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στη γαλλική κοινωνία.

Οι αποκαλύψεις ξεκίνησαν όταν έγινε γνωστό ότι ο Μπαρελά είχε απολυθεί το 2020 από σχολείο όπου εργαζόταν ως υπάλληλος καθαριότητας, λόγω ακατάλληλης σχέσης με μαθήτρια λυκείου. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές εξετάζουν αν το περιστατικό είχε αναφερθεί τότε στις αρμόδιες υπηρεσίες και γιατί δεν φαίνεται να είχε προχωρήσει περαιτέρω.

Ακόμη πιο σοβαρές είναι οι καταγγελίες που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια. Μία υπόθεση που αφορούσε καταγγελία για βιασμό παιδιού επτά ετών τέθηκε στο αρχείο το 2024, ωστόσο πλέον επανεξετάζεται. Επιπλέον, υπάρχουν άλλες δύο καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, οι οποίες, σύμφωνα με τις οικογένειες των παιδιών, δεν είχαν οδηγήσει σε ουσιαστικές ενέργειες από τις αρχές.

Καθώς η Γαλλία περιμένει τα αποτελέσματα της νεκροψίας, το ερώτημα που βασανίζει τους πάντες παραμένει το ίδιο: αν η σορός που βρέθηκε μέσα στο εγκαταλελειμμένο σιλό είναι πράγματι εκείνη της 11χρονης Lyhanna. Μέχρι να δοθούν οι επίσημες απαντήσεις, μια ολόκληρη χώρα παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις μιας υπόθεσης που έχει μετατραπεί σε εθνική τραγωδία.