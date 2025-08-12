Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Ποια τοποθεσία θα επιλέξουν οι δύο ηγέτες – Τι δείχνει η Ιστορία των συναντήσεων κορυφής στο Άνκορατζ

Η ανακοίνωση της συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν προκάλεσε έκπληξη αλλά και πολλά ερωτήματα. Αν και η ημερομηνία έχει οριστεί για την Παρασκευή (15.08.2025), όλα τα υπόλοιπα παραμένουν μυστήριο: πού στο Άνκορατζ θα γίνει η συνάντηση; Πόσο θα διαρκέσει; Ποια θέματα θα τεθούν επί τάπητος; διερωτάται το Anchorage Daily News.

Ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε οι τοπικές αρχές της Αλάσκας έχουν επιβεβαιώσει την παραμικρή λεπτομέρεια για την οργάνωση. Τη Δευτέρα, τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση, ο κυβερνήτης της πολιτείας, οι δύο γερουσιαστές και η δήμαρχος του Άνκορατζ διαβεβαίωναν ότι δεν έχουν λάβει καμία επίσημη ενημέρωση. Προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι την Παρασκευή θα μεταβεί «στη Ρωσία» για να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την ώρα που οι προετοιμασίες στην Αλάσκα φαίνεται να προχωρούν κανονικά.

Περιορισμοί στις πτήσεις ήδη σε ισχύ

Στοιχείο που δείχνει ότι η συνάντηση οργανώνεται είναι το γεγονός ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) εξέδωσε τη Δευτέρα οδηγία για κλείσιμο αρκετών μιλίων εναέριου χώρου γύρω από το Άνκορατζ την Παρασκευή, λόγω «VIP μετακίνησης».

Το υπουργείο Μεταφορών προειδοποίησε επίσης για πιθανά μποτιλιαρίσματα και προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι μετακινήσεις μπορεί να αφορούν περισσότερα από ένα αεροδρόμια.

Ιστορικά προηγούμενα… σε αεροδρόμια

Η ιστορία προσφέρει κάποιες ενδείξεις: το 1984, ο Ρόναλντ Ρίγκαν είχε συναντήσει τον πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄ στο διεθνές αεροδρόμιο του Φέρμπανκς. Το 1971, ο Ρίτσαρντ Νίξον είχε υποδεχθεί τον αυτοκράτορα Χιροχίτο στη βάση Έλμεντορφ, μπροστά σε 5.000 θεατές.

Οι τοποθεσίες αυτές, όπως και το διεθνές αεροδρόμιο Τεντ Στίβενς του Άνκορατζ, είναι από τις λίγες υποδομές που μπορούν να φιλοξενήσουν τόσο το Air Force One όσο και το προεδρικό αεροσκάφος της Ρωσίας.

Μια πολυτελής επιλογή: το ξενοδοχείο Captain Cook

Αν οι δύο ηγέτες επιλέξουν να συναντηθούν εκτός αεροδρομίου, το ξενοδοχείο Captain Cook στο Άνκορατζ είναι μια φυσική υποψηφιότητα. Το κατάλυμα έχει φιλοξενήσει τον Μπαράκ Ομπάμα και έχει υποδεχθεί τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ το 2017, σε δείπνο που πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο Crow’s Nest στον τελευταίο όροφο. Με εμπειρία στις απαιτήσεις ασφαλείας, μπορεί να προσφέρει έναν πιο διακριτικό αλλά και συμβολικό χώρο.

Σύνοδος εν μέσω στρατιωτικών γυμνασίων

Η συνάντηση αυτή θα λάβει χώρα την ώρα που η Αλάσκα φιλοξενεί δύο μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις: τη Northern Edge, που κινητοποιεί χιλιάδες στρατιώτες έως τις 29 Αυγούστου, και την Arctic Edge 2025, η οποία διαρκεί όλο τον μήνα σε διάφορες περιοχές της πολιτείας.

Για τον πρώην αντικυβερνήτη Μιντ Τρέντγουελ, η Αλάσκα αποτελεί στρατηγική επιλογή: «Ο Πούτιν μπορεί να πετάξει εδώ γρήγορα, το ίδιο και ο Τραμπ, και αυτή η γη έχει μια κοινή ιστορία – ήταν ρωσική πριν γίνει αμερικανική».

Παρά το πιεσμένο χρονοδιάγραμμα και τη σιωπή του Λευκού Οίκου, ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει «καμία αμφιβολία»: ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται πράγματι στην Αλάσκα την Παρασκευή για να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν.