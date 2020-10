Συνελήφθη ένας άνδρας για την επίθεση στον ελληνορθόδοξο ιερέα στη Λιόν!

Σύμφωνα με το CNN πριν από λίγο συνελήφθη ένας άνδρας ως δράστης της επίθεσης στη Λιόν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πρόκειται για έναν άνδρα με μεσογειακά χαρακτηριστικά, ο οποίος συνελήφθη σε μαγαζί με Κεμπάπ.

A man "of Mediterranean appearance", answering the police description of the gunman who had shot and seriously injured a Greek Orthodox priest in #Lyon, has been arrested in a kebab shop in the city