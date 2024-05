Συνελήφθη ο «Σκορπιός» ο μεγαλύτερος διακινητής μεταναστών – Τον «πρόδωσε» η συνέντευξή του στο BBC

Ένας από τους πιο μεγαλύτερους διακινητές μεταναστών στην Ευρώπη, ο διαβόητος «Σκορπιός», συνελήφθη στο Ιράκ, όπως μετέδωσε το BBC, σήμερα Δευτέρα (13.5.24).

Ο Μπαρζάν Ματζίντ (Barzan Majeed), γνωστός ως «Σκορπιός», συνελήφθη στο Ιρακινό Κουρδιστάν το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Για πολλά χρόνια, ο Μπατζίντ και η συμμορία του εμπλέκονταν στη διακίνηση μεταναστών με πλοία και φορτηγά προς τη Μεγάλη Βρετανία.

Το δίκτυο του Ματζίντ είχε φέρει στην Ευρώπη χιλιάδες ανθρώπους, μέσα σε άθλιες συνθήκες και αφού τους είχε αποσπάσει τεράστια χρηματικά ποσά.

Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι είχαν περάσει το Στενό της Μάγχης σε βάρκες ή κρυμένοι σε φορτηγά. Σε άλλες περιπτώσεις, τους είχε οδηγήσει από την Τουρκία στην Ελλάδα.

The NCA has been informed of the arrest of Barzan Majeed – nicknamed ‘Scorpion’ – in the Kurdish region of Northern Iraq. https://t.co/DMY77IJhiB