Κόσμος

Συνεχίζει τις προκλήσεις ο Μίτσκοσκι: Το όνομα Μακεδονία είναι για μένα ιερό

Προχθές το ελληνικό ΥΠΕΞ, σε ανακοίνωσή του, υπενθύμισε στον Χρίστιαν Μίτσκοσκι πως η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία»
Χρίστιαν Μίτσκοσκι
Χρίστιαν Μίτσκοσκι / REUTERS / Yves Herman

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, δήλωσε σήμερα ότι για τον ίδιο, το όνομα “Μακεδονία” είναι ιερό, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως διατηρεί το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και έκφρασης.

«Κατ’ αρχήν, δεν είμαι άνθρωπος που επιτρέπει να λογοκρίνεται και να δέχεται απειλές. Ως εκ τούτου, για μένα το όνομα Μακεδονία είναι ιερό και έχω το δικαίωμα να λέω αυτό που σκέφτομαι» ανέφερε ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση στη Βόρεια Μακεδονία, σχετικά με την πρόσφατη αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι προχθές το ελληνικό ΥΠΕΞ, σε ανακοίνωσή του, υπενθύμισε στον Χρίστιαν Μίτσκοσκι πως η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία», όπως προβλέπεται ρητά από τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία είναι απολύτως δεσμευτική και για τις δύο πλευρές, τόσο σε διεθνές όσο και σε εσωτερικό επίπεδο.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαινόταν ότι η πρόοδος των διμερών σχέσεων με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και η ομαλή συνέχιση της ευρωπαϊκής της πορείας, προϋποθέτουν την απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνηθέντων και τον σεβασμό της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας.

Αφορμή για την αντίδραση του ελληνικού ΥΠΕΞ αποτέλεσαν δηλώσεις του Χρ. Μίτσκοσκι, με τις οποίες υποστήριξε ότι αυτός, ως πρωθυπουργός της χώρας του, στην πράξη έχει επαναφέρει τη χρήση του ονόματος «Μακεδονία».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
356
138
102
90
88
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Έβαλαν νεκρή γυναίκα σε αεροπλάνο και έλεγαν πως είναι απλώς κουρασμένη: Ανατριχιαστικές καταγγελίες για πτήση - θρίλερ από την Ισπανία
Την γυναίκα έβαλαν οι συγγενείς που την συνόδευαν μέσα στο αεροπλάνο, μεταφέροντάς την με ένα καρότσι - Η πτήση καθυστέρησε 12 ώρες με τους επιβάτες να φτάνουν σοκαρισμένοι και εξοργισμένοι στο Λονδίνο
Το αεροδρόμιο στη Μάλαγα
Newsit logo
Newsit logo