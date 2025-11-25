Κόσμος

Συνεχίζεται η κόντρα Γαλλίας – Shein: Το «πάγωμα» της λειτουργίας του e-shop θέλει η κυβέρνηση

Το αίτημα για 3μηνη αναστολή του Shein στη Γαλλία έκανε το υπουργείο Οικονομικών
Το logo της Shein και του υπουργείου Οικονομικοών της Γαλλίας
PHOTO REUTERS / Dado Ruvic / Illustration

Με όλα της τα όπλα φαίνεται να πολεμά η Γαλλία το Shein, καθώς πηγή του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει αύριο Τετάρτη 26.11.2025 από δικαστήριο να αναστείλει τη λειτουργία της ιστοσελίδας για τρεις μήνες.

Η μάχη μεταξύ Γαλλίας και του τεράστιου e-shop από την Κίνα, δεν ξεκίνησε τώρα καθώς εδώ και καιρό η κυβέρνηση περνά από κόσκινο περίεργες πρακτικές τη εταιρείας.

Η αρχή έγινε στις 5 Νοεμβρίου με τη γαλλική κυβέρνηση να ξεκινά τη διαδικασία για να μπλοκάρει τη λειτουργία της κινεζικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου, αφότου διαπιστώθηκε ότι προϊόντα, όπως κούκλες του σεξ που μοιάζουν με παιδιά, αλλά και όπλα, ήταν διαθέσιμα προς πώληση στο σάιτ της.

Την ίδια ημέρα, η Shein, που είναι γνωστής κυρίως για την «γρήγορη μόδα» (fast fashion) σε πολύ χαμηλές τιμές, άνοιξε το πρώτο φυσικό της κατάστημα μέσα σε πολυκατάστημα του Παρισιού.

Η Γαλλική κυβέρνηση έκανε λίγα βήματα πίσω και «πάγωσε» την αναστολή της διαδικασίας κόντρα στην κινεζικής εταιρείας όταν εκείνη απέσυρε όλα τα παράνομα προϊόντα από την πλατφόρμα της.

Το δικαστήριο του Παρισιού θα συνεδριάσει αύριο Τετάρτη 26.11.2025 για να εξετάσει το αίτημα του υπουργείου Οικονομικών.

