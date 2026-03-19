Σύνοδος Κορυφής: Οι ηγέτες της ΕΕ ζητούν μορατόριουμ στα χτυπήματα σε εγκαταστάσεις ενέργειας και ύδρευσης

Οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την διάρκεια της Συνόδου Κορυφής απηύθυναν έκκληση για αποκλιμάκωση των επιθέσεων στο Ιράν και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν μορατόριουμ σε πλήγματα κατά μη στρατιωτικών υποδομών ζωτικής σημασίας, εν μέσω ανησυχιών για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες της ΕΕ συζήτησαν τις εξελίξεις στην περιοχή και τις ευρύτερες συνέπειες τους.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απευθύνει έκκληση για αποκλιμάκωση και μέγιστη αυτοσυγκράτηση, προστασία των αμάχων και των μη στρατιωτικών υποδομών, και πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου από όλα τα μέρη», αναφέρεται στο κείμενο των συμπερασμάτων.

«Σε αυτό το πλαίσιο, ζητά μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων ενέργειας και ύδρευσης», προστίθεται.

