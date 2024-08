Συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα: Ολοκληρώθηκαν σε «θετική ατμόσφαιρα» – Νέα συνάντηση των μεσολαβητών στο Κάιρο

Ολοκληρώθηκαν σήμερα 16.8.2024 στη Ντόχα του Κατάρ οι έμμεσες συνομιλίες Ισραήλ και Χαμάς για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων.

Σύμφωνα με κοινή δήλωση που διένειμε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ και συνυπογράφουν οι άλλες δύο μεσολαβήτριες χώρες – οι ΗΠΑ και η Αίγυπτος – οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας «ήταν σοβαρές, εποικοδομητικές και διεξήχθησαν σε θετική ατμόσφαιρα».

Στην κοινή ανακοίνωση αναφέρεται πως ανώτεροι αξιωματούχοι των τριών μεσολαβητριών χωρών θα συναντηθούν ξανά στο Κάιρο πριν από το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, «ελπίζοντας να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα».

Ουάσιγκτον, Κάιρο, Ντόχα και διευκρινίζουν πως το σχέδιο για κατάπαυση του πυρός που παρουσίασαν στα διαπραγματευόμενα μέρη «ευθυγραμμίζεται με τις αρχές που έθεσε ο Πρόεδρος Μπάιντεν στις 31 Μαΐου».

Joint Statement from the United States, Egypt, and Qatar#MOFAQatar pic.twitter.com/A7myXPKsh3