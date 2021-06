Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή ενός δικινητήριου αεροπλάνου στο Ομπλάστ του Κεμέροβο της νοτιοδυτικής Σιβηρίας στη Ρωσία. Στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά 19 άτομα εκ των οποίων 17 αλεξιπτωτιστές.

Σύμφωνα με το Reuters, από την συντριβή του αεροπλάνου υπάρχουν και τέσσερις τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση. Νωρίτερα, το ειδησιογραφικό πρακτορείο ειδήσεων TASS είχε κάνει λόγο για τουλάχιστον επτά νεκρούς, ενώ άλλα τοπικά ΜΜΕ για εννέα.

Four killed, four badly injured in plane crash in Siberia https://t.co/53tq3ygYDR pic.twitter.com/yO2JxpuXnn

Το αεροσκάφος τύπου Let L-410, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο μετά την απογείωση του με τους πιλότους να επιχειρούν αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Tanay. Ωστόσο, το αεροσκάφος χτύπησε στο έδαφος με το ένα πτερύγιο και ανετράπη με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.

Οι λόγοι της αεροπορικής τραγωδία παραμένουν άγνωστοι καθώς το αεροσκάφος φέρεται να ήταν σε καλή τεχνική κατάσταση, με τις αρχές να διεξάγουν έρευνες για το τι ακριβώς συνέβη.

Several people were killed and 13 injured after a twin-engine Let L-410 aircraft with 20 reportedly on board crash-landed in Russia’s Kemerovo Region



MORE: https://t.co/s2LZGyTJzQ pic.twitter.com/vIp5bDbeNf