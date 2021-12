Εννέα άνθρωποι έχασαν την ζωή τους μετά από συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στην Δομινικανή Δημοκρατία. Ανάμεσα στα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας ήταν και ο 38χρονος Πορτορικανός γνωστός μάνατζερ και μουσικός παραγωγός Flow La Movie (κατά κόσμον Jose Angel Hernandez), η σύζυγός του και η κόρη του.

Όλοι οι επιβαίνοντες, εννέα στο σύνολο, είναι νεκροί σύμφωνα με την εταιρεία που διαχειριζόταν το αεροπλάνο, η Helidosa Aviation Group.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος, σύμφωνα με την Daily Mail, απογειώθηκε από το διεθνές αεροδρόμιο Λα Ισαμπέλα με προορισμό το Ορλάντο της Φλόριντα. Ωστόσο, αντιμετώπισε πρόβλημα και συνετρίβη στο κοντινό διεθνές αεροδρόμιο Λας Αμέρικας.

https://twitter.com/KemiOlunloyo/status/1471282972833857538?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1471282972833857538%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.iefimerida.gr%2Foembed%3Furl%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FKemiOlunloyo2Fstatus2F1471282972833857538provider%3Dtwitter

Όπως γνωστοποίησε το αεροδρόμιο, το αεροσκάφος «απογειώθηκε στις 17:09 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 23:09 ώρα Ελλάδας) από το διεθνές αεροδρόμιο Λα Ισαβέλα (βορειοδυτικά της πρωτεύουσας) και υπέστη βλάβη περί τις 17:25, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και προσπάθησε να κάνει κατεπείγουσα προσγείωση στο αεροδρόμιο Λας Αμέρικας (νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας)», όμως συνετρίβη και «οι εννέα επιβαίνοντες σκοτώθηκαν κατά την πρόσκρουση».

https://twitter.com/Raw_News1st/status/1471289679660072965?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1471289679660072965%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Fworld%2Farticle%2F1192026%2Fdominikani-dimokratia-ennea-nekroi-se-sudrivi-idiotikou-aeroskafous-anamesa-tous-kai-o-mousikos-paragogos-flow-la-movie%2F

#BREAKING | DOMINICAN REPUBLIC #PLANE CRASH



• 6 #Americans, 2 from the #DominicanRepublic and 1 from #Venezuela



Among them, the reggaeton producer #flowlamovie , Jose Angel Hernandez from #PuertoRico, his wife and 2 kids. Jose contributed to #BadBunny @sanbenito and @ozuna pic.twitter.com/3Z5QIC2kpO