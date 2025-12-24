Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: H αεροσυνοδός Maria Pappa, ανάμεσα στους νεκρούς

Ένα ελληνικό όνομα, βρίσκεται μέσα στη λίστα των θυμάτων της τραγωδίας με το αεροσκάφος στην Τουρκία που συνετρίβη μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα και μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα θυμάτα είναι και μία γυναίκα με ελληνικό όνομα, με το υπουργείο Εξωτερικών να μην έχει λάβει ακόμη κάποια επίσημη ενημέρωση.

Πιο συγκεκριμένα, μία αεροσυνοδός, προϊστάμενη της καμπίνας του τζετ, Maria Pappa βρίσκεται ανάμεσα στα θύματα, χωρίς να έχει ακόμη να έχει ταυτοποιηθεί εάν πρόκειται για Ελληνίδα, ή αν έχει ελληνική καταγωγή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αεροσκάφος ανήκε στην εταιρεία Harmony Jets με έδρα τη Μάλτα, ενώ ολόκληρο το πλήρωμα αποτελούνταν από αλλοδαπούς υπηκόους. Τα μέλη του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους ήταν οι: Denis Pourtau, Antony Tangarpriganin, Maria Pappa.

Η λιβυκή στρατιωτική αντιπροσωπεία επέστρεφε στην Τρίπολη έπειτα από αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου ο στρατηγός αλ Χαντάντ είχε συναντήσεις με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Τουρκίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών Ali Yerlikaya, το αεροσκάφος τύπου Falcon 50 με αριθμό νηολογίου 9H-DFJ απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Esenboğa της Άγκυρας περίπου στις 20:10 τοπική ώρα, με προορισμό την Τρίπολη. Κατά την πτήση του πάνω από την περιοχή Haymana, νότια της Άγκυρας, το πλήρωμα φέρεται να εξέπεμψε αίτημα για αναγκαστική προσγείωση. Λίγο αργότερα, κάθε επικοινωνία με το αεροσκάφος διεκόπη.

Shocking News : Libyas Army chief is die in the Local #PlaneCrash with 4 main officials of libya#LibyaPlaneCrash pic.twitter.com/DfHf05egF4 — Rawalpindi Updates (@Rawalpindi72) December 24, 2025

Τόσο το μαύρο κουτί του αεροσκάφους όσο και ο καταγραφέας των κινήσεων έχουν εντοπιστεί και αναμένεται να ρίξει φως στο τι συνέβη και οδηγήθηκε σε συντριβή το αεροσκάφος.

Video footage shows the moment the Libya-bound Falcon 50 jet crashes in the Haymana area after contact is lost shortly after departing Türkiye’s Ankara Esenboga Airport



The aircraft sends an emergency landing signal before communication cuts off, with five people on board,… pic.twitter.com/VIWnKAnbsg — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

Τα υπόλοιπα θύματα ήταν τέσσερις ανώτατοι αξιωματικοί του λιβυκού στρατού, καθώς και τρία μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους.

Εκτός του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, από τη συντριβή σκοτώθηκαν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Αλ Φιτουρί Γκαμπεέλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας Παραγωγής Στρατιωτικού Υλικού, ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ.

Libya’s Tripoli-based government confirms death of army chief, 4 aides after their plane lost contact over Ankara countryside



Wreckage of Tripoli-bound private jet carrying Libyan army chief is found south of Haymana near Ankara



Falcon 50 jet loses contact after… pic.twitter.com/vTkLs8SLiB — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

Ο πρωθυπουργός της Λιβύης επιβεβαίωσε τον θάνατο του αρχηγού του στρατού και κύρηξε τριήμερο πένθος στη χώρα.

Η κυβέρνηση της Τρίπολης επιβεβαίωσε τον θάνατο όλων των επιβαινόντων και έκανε λόγο για ηλεκτρική βλάβη ως την αιτία που οδήγησε στο δυστύχημα, επισημαίνοντας ότι θα ακολουθήσει πλήρης διερεύνηση των συνθηκών της συντριβής.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η οικογένεια της Harmony Jets είναι βαθιά συγκλονισμένη από όσα συνέβησαν με το αεροσκάφος 9H-DFS. Πρόκειται για μια εξαιρετικά οδυνηρή στιγμή για όλους μας.

Η σκέψη μας είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν, και ιδιαίτερα με τις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων που βιώνουν αυτή την απώλεια.

Καθώς αναμένουμε νεότερες πληροφορίες και τα αποτελέσματα της επίσημης έρευνας, προτεραιότητά μας είναι να στεκόμαστε παρόντες, με ανθρωπιά και στήριξη. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να φροντίσουμε τις οικογένειες που επλήγησαν και να στηρίξουμε τα μέλη της ομάδας μας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες αρχές και σεβόμαστε πλήρως τη διαδικασία της διερεύνησης.

Θα αποφύγουμε κάθε εικασία και θα κοινοποιούμε πληροφορίες μόνο όταν αυτές επιβεβαιώνονται επισήμως.

Ευχαριστούμε το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή του καθώς αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί αυτή τη δοκιμασία.

Η οικογένεια της Harmony Jets.