Συντριβή μαχητικού στο Dubai Air Show: Καρέ-καρέ οι τελευταίες δραματικές στιγμές του αεροσκάφους σε νέο βίντεο

Κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η επίδειξη στο Air Show στο Ντουμπάι θα κατέληγε σε τραγωδία με έναν πιλότο να χάνει τη ζωή του, όταν το αεροσκάφος του συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο κόσμος που παρακολουθούσε το σόου στο Ντουμπάι, έβγαζε βίντεο με τα κινητά του όμως δεν τους πέρναγε από το μυαλό, ότι θα κατέγραφαν τις τελευταίες στιγμές κάποιου ανθρώπου, ιδιαίτερα με ένα αεροσκάφος να συντρίβεται μπροστά στα μάτια των θεατών.

H επίδειξη ακυρώθηκε και οι επισκέπτες οδηγήθηκαν πίσω στον εκθεσιακό χώρο.

Tejas fighter jet crashed during a demonstration flight at the Dubai Air Show. Pilot status awaited. It is not clear yet if the pilot ejected. Prayers.#Airjet #Cres #Dubai #Indai pic.twitter.com/POavyQSgjY — INDStoryS (@INDStoryS) November 22, 2025

Ένα νέο βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και καταγράφει όλη την διαδρομή μέχρι τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους στο Ντουμπάι κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Dubai Air Show.

A crystal clear capture of the final moments of Tejas before it crashed at Dubai Air Show. Amazing clarity.

Video credit Instagram: @wltan1791a pic.twitter.com/paXhQNXvla — Man Aman Singh Chhina (@manaman_chhina) November 22, 2025

Το μοιραίο αεροσκάφος, τύπου HAL Tejas φαίνεται να κάνει διάφορους ελιγμούς ενώ κινείται σε χαμηλό σχετικά ύψος, όταν κάποια στιγμή η ταχύτητά του φαίνεται να κόβεται απότομα η «μύτη» του να ανασηκώνεται και να επανέρχεται.

Μετά από λίγο, σε μία στροφή το αεροσκάφος χάνει απότομα ύψος και συντρίβεται δίπλα από τον διάδρομο του αεροδρομίου όπου και τυλίγεται στις φλόγες.