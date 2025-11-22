Κόσμος

Συντριβή μαχητικού στο Dubai Air Show: Καρέ-καρέ οι τελευταίες δραματικές στιγμές του αεροσκάφους σε νέο βίντεο

Ανατριχιαστικό νεο βίντεο δείχνει την πορτεία του αεροσκάφους ως τη συντριβή
Συντριβή αεροσκάφους

Κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η επίδειξη στο Air Show στο Ντουμπάι θα κατέληγε σε τραγωδία με έναν πιλότο να χάνει τη ζωή του, όταν το αεροσκάφος του συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο κόσμος που παρακολουθούσε το σόου στο Ντουμπάι, έβγαζε βίντεο με τα κινητά του όμως δεν τους πέρναγε από το μυαλό, ότι θα κατέγραφαν τις τελευταίες στιγμές κάποιου ανθρώπου, ιδιαίτερα με ένα αεροσκάφος να συντρίβεται μπροστά στα μάτια των θεατών.

H επίδειξη ακυρώθηκε και οι επισκέπτες οδηγήθηκαν πίσω στον εκθεσιακό χώρο.

 

Ένα νέο βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και καταγράφει όλη την διαδρομή μέχρι τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους στο Ντουμπάι κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Dubai Air Show.

 

Το μοιραίο αεροσκάφος, τύπου HAL Tejas φαίνεται να κάνει διάφορους ελιγμούς ενώ κινείται σε χαμηλό σχετικά ύψος, όταν κάποια στιγμή η ταχύτητά του φαίνεται να κόβεται απότομα η «μύτη» του να ανασηκώνεται και να επανέρχεται.

Μετά από λίγο, σε μία στροφή το αεροσκάφος χάνει απότομα ύψος και συντρίβεται δίπλα από τον διάδρομο του αεροδρομίου όπου και τυλίγεται στις φλόγες.

Κόσμος
