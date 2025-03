Συρία: 16 νεκροί σε συγκρούσεις των δυνάμεων ασφαλείας με υποστηρικτές του Άσαντ στη Λαττάκεια

Τουλάχιστον 16 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Συρίας σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με ένοπλους υποστηρικτές του προηγούμενου καθεστώτος, του Μπασάρ αλ Άσαντ, μετέδωσε ένα συριακό τηλεοπτικό κανάλι που πρόσκειται στη νέα κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το Syria TV, οι συγκρούσεις αυτές συνεχίζονται στην περιοχή της Τζάμπλεχ της Συρίας, στην επαρχία της Λαττάκειας, το προπύργιο της μειονότητας των Αλαουιτών από την οποία προέρχεται η οικογένεια του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Sana, επικαλούμενο μια πηγή του υπουργείου Άμυνας, μετέδωσε ότι «απομεινάρια των παραστρατιωτικών ομάδων» του Άσαντ εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις σε διάφορες περιοχές. Ενισχύσεις είναι καθ’ οδόν για την περιοχή της Τζάμπλεχ, πρόσθεσε.

Η αποκατάσταση και η διατήρηση της ασφάλειας σε όλη τη Συρία είναι η μεγαλύτερη και πιο επείγουσα πρόκληση για τη νέα κυβέρνηση που ανέλαβε την εξουσία αφού οι ισλαμιστές αντάρτες ανέτρεψαν τον Άσαντ, στις 8 Δεκεμβρίου 2024.

«Οι ένοπλες ομάδες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις ασφαλείας στην περιοχή της Λαττάκειας ανήκουν στον εγκληματία πολέμου Σουχέιλ αλ Χάσαν, ο οποίος διέπραξε τις χειρότερες σφαγές σε βάρος του συριακού λαού», είπε ο αξιωματούχος τον οποίο επικαλείται το Sana.

BREAKING:



At least 16 members of Tahrir al-Sham, including a senior commander were killed in a deadly assault by pro-Assad gunmen in the Latakia, Syria. pic.twitter.com/xvwiDtRYSZ