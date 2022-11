Συνταγματάρχης των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σκοτώθηκε τη Δευτέρα (21.11.2022) κοντά στη Δαμασκό από έκρηξη αυτοσχέδιας βόμβας, την οποία σύμφωνα με τους Ιρανούς είχε τοποθετήσει το Ισραήλ.

“Ο συνταγματάρχης Νταβούντ Τζαφαρί, ένας από τους Ιρανούς συμβούλους στη Συρία και μέλος της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών, σκοτώθηκε από τους συνεργάτες του σιωνιστικού καθεστώτος με αυτοσχέδια βόμβα που είχε τοποθετηθεί στην άκρη δρόμου κοντά στη Δαμασκό”, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων του Ιρά, το Tasnim.

Το Ιράν βεβαιώνει ότι δεν έχει στρατό στη Συρία, αλλά δηλώνει ότι στρατιωτικοί “σύμβουλοι” από τις τάξεις των Φρουρών της Επανάστασης επιχειρούν στο πλευρό του συριακού κράτους κατόπιν προσκλήσεως της Δαμασκού.

“Χωρίς καμία αμφιβολία, το εγκληματικό σιωνιστικό καθεστώς θα λάβει την αρμόζουσα απάντηση γι’αυτό το έγκλημα”, προστίθεται στην ανακοίνωση των Φρουρών που επικαλέστηκε το Tasnim.

Iranian media reports a bomb killed #Iran IRGC Aerospace Force officer Davoud Jafari in #Syria on Monday blaming #Israel. But what’s interesting is this photo below of Jafari shows him present when Khamenei met w. IRGC Navy officers who seized U.S. forces in January 2016. 1/2 pic.twitter.com/VTiR9xlpJ9