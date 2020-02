Ακόμη ένα ελικόπτερο των κυβερνητικών δυνάμεων στη Συρία καταρρίφθηκε από Σύρους αντάρτες, υποστηριζόμενους από την Τουρκία.

Η κατάρριψη του ελικοπτέρου έγινε δυτικά του Χαλεπίου στη βορειοδυτική περιοχή Ιντλίμπ στη Συρία, όπου οι μάχες έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Στρατιωτική πηγή των ανταρτών και αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters πως ρωσικά αεροσκάφη επιτέθηκαν σε περιοχές στην ύπαιθρο δυτικά του Χαλεπίου νωρίτερα σήμερα, αλλά αποσύρθηκαν μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου.

Another video of helicopter shot down in the skies of Western Aleppo pic.twitter.com/ysAzu1w09F https://t.co/ysAzu1w09F https://t.co/6T3q5Jd4Un

Την είδηση μετέδωσε και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το οποίο το ελικόπτερο επλήγη από πύραυλο των τουρκικών δυνάμεων στην επαρχία του Χαλεπίου. Ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα πτώματα των δύο πιλότων έχουν εντοπιστεί.

Ο τουρκικός στρατός έχει στείλει επιπλέον όπλα και στρατεύματα στην Ιντλίμπ, στα νότια σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία για να αντιμετωπίσει τις Συριακές κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από την Ρωσία.

🔴The HTS downed a Assad regime helicopter in the western countryside of Aleppo .I think these Manpads were given by Turkish intelligence.

This is a dangerous game.#Syria #Aleppo pic.twitter.com/Aj9tB8rTo0