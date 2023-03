Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν χθες, Δευτέρα (20.03.2023) όταν μαχητές προσκείμενοι στην Τουρκία άνοιξαν πυρ εναντίον μελών κουρδικής οικογένειας που γιόρταζαν το «Νορούζ» στη βόρεια Συρία.

Το επεισόδιο – σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – καταγράφτηκε την Δευτέρα (20.03.2023) σε χωριό κοντά στην πόλη Ιντίρες, στην επαρχία του Χαλεπιού, στη βόρεια Συρία σε τομέα που ελέγχεται από ένοπλους μαχητές προσκείμενους στην Τουρκία κι υπέστη βαρύ χτύπημα από τον καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέλη της ένοπλης οργάνωσης Αχράρ ας Σαρκίγια αρχικά εξύβρισαν ομάδα νεαρών που είχε ανάψει φωτιά κοντά σε σπίτι για να γιορτάσει το «Νορούζ», το περσικό νέο έτος. Κατόπιν «σκότωσαν τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους τρεις, όλους μέλη της ίδιας οικογένειας», διευκρίνισε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Four Kurdish civilians were tragically killed by gunfire from members of the Ahrar al-Sharqiya militia in the Afrin region of northern #Syria.

They had been peacefully celebrating the spring festival Nowruz by lighting a flame when they were attacked with no warning. https://t.co/mpDXGXYjWx pic.twitter.com/mc0Cb0RnLi March 20, 2023

Βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν εικόνες από την επίθεση, αλλά και από τις διαμαρτυρίες που ακολούθησαν από τον κόσμο.

Δείτε εικόνες και βίντεο:

Four Kurds were killed and two others wounded in the town of Jindires near Afrin in northwest Syria by a Turkish-backed rebel group as they were attempting to light a bonfire in celebration of Newroz, a Kurdish lawyer told Rudaw on Monday. https://t.co/b2iWvln827 — Rudaw English (@RudawEnglish) March 20, 2023

The Turkish backed Jihadists opened fire on people and killed 4 Kurds in Jendres near Afrin in west Kurdistan during the #Newroz celebrations. pic.twitter.com/BN7O1DoIUS — Gordyaen B.Jermayi 🕎☀️ (@gordyyaeenn) March 20, 2023

♦️Nevruz kutlamalarında 4 sivil’in öldürülmesi sonrası, Afrin’in Cinderes ilçesinde toplanan bir grup Htş’yi bölgeye davet edici sloganlar attı.



– @Yzb_frambuazl



pic.twitter.com/Gjhr6ktAZL — Fahrettin Altay (@FahrettinAltay_) March 20, 2023

Η οργάνωση Αχράρ ας Σαρκίγια προστέθηκε το 2021 στην αμερικανική μαύρη λίστα κι υφίσταται κυρώσεις, καθώς κατηγορείται για ωμότητες σε βάρος του πληθυσμού κατά τη στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη βόρεια Συρία το 2018, καθώς και για τη δολοφονία της κούρδης αγωνίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών Χεβρίν Χαλάφ.

Στις περιοχές που ελέγχουν αντάρτες και τζιχαντιστές στη βόρεια και στη βορειοδυτική Συρία ζουν πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι, οι μισοί και πλέον από τους οποίους είναι εκτοπισμένοι από άλλες περιοχές της χώρας. Κάποιες από τις οργανώσεις στην περιοχή υποστηρίζονται, λιγότερο ή περισσότερο, από την Τουρκία.

Η ένοπλη σύρραξη στη Συρία μπήκε αυτόν τον μήνα στον 13ο χρόνο της· έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους, μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες και προκάλεσε τεράστια οικονομική και ανθρωπιστική κρίση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ