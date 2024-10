Συρία: Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην πόλη Χομς

Καζάνι που βράζει είναι η Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες, με τη Συρία να γίνεται στόχος αεροπορικών βομβαρδισμών από το Ισραήλ.

Η συριακή αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «εχθρικούς στόχους» στα κεντρικά της χώρας, μετέδωσε νωρίτερα, σήμερα, Κυριακή (06.10.24) το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας, SANA, με μία μη κυβερνητική οργάνωση να αναφέρει εκρήξεις στην περιοχή της Χομς, μετά από ισραηλινή επιδρομή.

«Τα μέσα της αντιαεροπορικής μας άμυνας αναχαιτίζουν εχθρικούς στόχους στον εναέριο χώρο της κεντρικής περιφέρειας», μετέδωσε το SANA, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από την πλευρά του, έκανε λόγο για εκρήξεις στην περιοχή Χομς, οι οποίες οφείλονταν σε ισραηλινή επιδρομή.

Βίντεο από τις εκρήξεις

Η Συρία αντιμετώπισε «εχθρικούς στόχους» στην κεντρική της περιφέρεια σήμερα, μετέδωσε η συριακή κρατική τηλεόραση.

