Συρία: Στους 13 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την ισραηλινή επιδρομή – Η Δαμασκός καταγγέλλει «έγκλημα πολέμου»

Η επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στο χωριό Μπέιτ Τζιν, νότια της Δαμασκού, εξελίχθηκε σε αιματηρή σύγκρουση – Η Συρία κατηγορεί το Ισραήλ ότι πλήττει αμάχους
Οι συνέπειες της ισραηλινής επιδρομής στα νότια της Συρίας
Οι συνέπειες της ισραηλινής επιδρομής στα νότια της Συρίας / REUTERS / Ali Ahmed al-Najjar

Ο αριθμός των θυμάτων από την επιδρομή του Ισραήλ στη νότια Συρία ανήλθε σε 13 νεκρούς, έπειτα από μια επιχείρηση που παρουσιάστηκε ως αποστολή σύλληψης φερόμενων μελών της οργάνωσης Τζαμάα Ισλαμίγια, συμμάχου του Χαμάς.

Μετά τον νέο απολογισμό των αρχών της Συρίας, η Δαμασκός χαρακτήρισε την επιδρομή «έγκλημα πολέμου» και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι σπρώχνει την περιοχή «στο χείλος της πυρκαγιάς».

Νυχτερινή επιχείρηση που εξελίχθηκε σε γενικευμένη σύγκρουση

Αυτό που, σύμφωνα με το Ισραήλ, επρόκειτο να είναι μια στοχευμένη επιχείρηση τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή (27–28.11.2025), μετατράπηκε γρήγορα σε ανταλλαγή πυρών μεγάλης έντασης. Ο στρατός υποστηρίζει ότι ενήργησε μετά από εβδομάδες συλλογής πληροφοριών, με στόχο τη σύλληψη ανδρών που θεωρούνται ύποπτοι για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών αμάχων. Στο πεδίο, έξι Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, τρεις από αυτούς σοβαρά, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με ένοπλους στο χωριό.

Η συριακή εκδοχή των γεγονότων είναι πολύ πιο σκοτεινή: σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, οι ισραηλινές επιθέσεις έπληξαν κατοικημένες περιοχές, ακόμη και τόπο λατρείας. Ολόκληρες οικογένειες εγκατέλειψαν το Μπέιτ Τζιν μέσα στη νύχτα, ενώ αρκετοί κάτοικοι φέρεται να παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμμια. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για γυναίκες και παιδιά μεταξύ των θυμάτων.

«Μια νύχτα τρόμου», λένε οι κάτοικοι

Οι μαρτυρίες περιγράφουν σκηνές πανικού. Ο Ιγιάντ Ντάχερ, που νοσηλεύεται στη Δαμασκό, εξηγεί ότι ξύπνησε γύρω στις τρεις τα ξημερώματα από ασταμάτητα πυρά. Αναφέρει ότι είδε ισραηλινά τεθωρακισμένα να μπαίνουν στο χωριό πριν ξεκινήσουν οι αεροπορικές επιθέσεις. «Πολλά σπίτια χτυπήθηκαν, ακόμη και το τζαμί», λέει, έχοντας τραυματιστεί από θραύσμα στον λαιμό.

Ο δήμαρχος του Μπέιτ Τζιν υποστήριξε ότι ο ισραηλινός στρατός προσπάθησε να συλλάβει «τρεις γιους του χωριού», γεγονός που προκάλεσε αντίσταση από τους κατοίκους. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ισραηλινοί απάντησαν με πυρά πυροβολικού και drones, προκαλώντας νέο κύμα επιθέσεων.

Το πρακτορείο SANA σημειώνει ότι οι πρώτες ισραηλινές βολές ρίχτηκαν γύρω στις 3:40, ακολουθούμενες από χερσαία εισβολή που οδήγησε σε «βίαιες συγκρούσεις». Δύο άνθρωποι φέρεται ότι συνελήφθησαν.

Για τον Ράμι Άμπντελ Ράχμαν, διευθυντή του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το μέγεθος του πλήγματος δεν αφήνει αμφιβολίες: πρόκειται για «την πιο αιματηρή επιδρομή» που έχει πραγματοποιήσει το Ισραήλ πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στη νότια Συρία από την αρχή των συστηματικών του επιχειρήσεων στην περιοχή.

Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 και την ανάληψη της εξουσίας από ισλαμιστική κυβέρνηση υπό τον Άχμαντ αλ Σάρα, το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του στο συριακό έδαφος και έχει ενισχύσει την παρουσία του στη ζώνη αποστρατιωτικοποίησης στα Υψίπεδα του Γκολάν, περιοχή που τελεί υπό ισραηλινό έλεγχο από την προσάρτηση του 1981.

Ένας εύθραυστος διάλογος υπό αυστηρές προϋποθέσεις

Το περασμένο καλοκαίρι, σπάνιες αλλά σημαντικές επαφές είχαν πραγματοποιηθεί μεταξύ ισραηλινών και συριακών αξιωματούχων με τη μεσολάβηση της Γαλλίας και των ΗΠΑ, αφήνοντας να εννοηθεί η πιθανότητα μιας περιορισμένης αποκλιμάκωσης.

Ωστόσο, οι όροι που θέτει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου παραμένουν αμετακίνητοι: ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απαιτεί την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση μιας εκτεταμένης λωρίδας συριακού εδάφους, από τα νότια της Δαμασκού έως τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός του 1974, που θεσπίστηκε μετά τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ. Επανέλαβε επίσης ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να επιστρέψει το έδαφος των Υψιπέδων του Γκολάν που έχει προσαρτήσει — μια ενέργεια που ο ΟΗΕ ουδέποτε αναγνώρισε.

