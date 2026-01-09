Συρία: Τανκ χτύπησε ρεπόρτερ που κάλυπτε τις φονικές συγκρούσεις στο Χαλέπι – Σώθηκε από θαύμα

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό «απαθανάτισε» καρέ καρέ κάμερα ενός τηλεοπτικού συνεργείου με τανκ που χτύπησε ρεπόρτερ, ο οποίος κάλυπτε τις συγκρούσεις στο Χαλέπι, στη βόρεια Συρία, ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους Κούρδους μαχητές των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).

Την ώρα που το ρεπόρτερ Αμμάμ Μαρτζάν μετέδιδε τις νεότερες πληροφορίες για τις μάχες στο Χαλέπι, ένα τανκ του συριακού στρατού έπεσε πάνω του, με τον ίδιο να πέφτει κάτω και να βγάζει κραυγές από τον πόνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρώτο συμπέρασμα, όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο που δημοσιεύθηκε, είναι ότι ο ρεπόρτερ του καναλιού «Syria TV» καταπατήθηκε από τις ερπύστριες του τανκ.

A Syrian Army tank accidentally ran over Syria TV correspondent Ammar Marjan while he was covering events in Aleppo.



He survived the incident with minor injuries. pic.twitter.com/p9c9GEnjCB — Visegrád 24 (@visegrad24) January 9, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, όπως φάνηκε σε νεότερα πλάνα, ο ίδιος στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, αφού από το χτύπημα έπεσε πάνω σε αμάξι, ενώ το τανκ σταμάτησε εγκαίρως προτού προκαλέσει περισσότερη ζημιά.

When the tank hit him, he found himself between the car and the tank, but the tank managed to stop in time. You can see blood on the road, but he is alive and conscious. pic.twitter.com/MGUFPeqIpz — Visegrád 24 (@visegrad24) January 9, 2026

Ο ρεπόρτερ επέζησε με ελαφριά τραύματα, παρά την αιμοραγγία που του προκάλεσε το χτύπημα.