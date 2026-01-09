Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Συρία: Τανκ χτύπησε ρεπόρτερ που κάλυπτε τις φονικές συγκρούσεις στο Χαλέπι – Σώθηκε από θαύμα

Ο ρεπόρτερ επέζησε με ελαφριά τραύματα, παρά την αιμοραγγία που του προκάλεσε το χτύπημα
Ο ρεπόρτερ μετά το χτύπημα του τανκ
Ο ρεπόρτερ μετά το χτύπημα του τανκ

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό «απαθανάτισε» καρέ καρέ κάμερα ενός τηλεοπτικού συνεργείου με τανκ που χτύπησε ρεπόρτερ, ο οποίος κάλυπτε τις συγκρούσεις στο Χαλέπι, στη βόρεια Συρία, ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους Κούρδους μαχητές των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).

Την ώρα που το ρεπόρτερ Αμμάμ Μαρτζάν μετέδιδε τις νεότερες πληροφορίες για τις μάχες στο Χαλέπι, ένα τανκ του συριακού στρατού έπεσε πάνω του, με τον ίδιο να πέφτει κάτω και να βγάζει κραυγές από τον πόνο.

Το πρώτο συμπέρασμα, όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο που δημοσιεύθηκε, είναι ότι ο ρεπόρτερ του καναλιού «Syria TV» καταπατήθηκε από τις ερπύστριες του τανκ.

Ωστόσο, όπως φάνηκε σε νεότερα πλάνα, ο ίδιος στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, αφού από το χτύπημα έπεσε πάνω σε αμάξι, ενώ το τανκ σταμάτησε εγκαίρως προτού προκαλέσει περισσότερη ζημιά.

Ο ρεπόρτερ επέζησε με ελαφριά τραύματα, παρά την αιμοραγγία που του προκάλεσε το χτύπημα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
338
161
122
119
102
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στο έλεος της κακοκαιρίας «Goretti» Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Ολλανδία: Στο σκοτάδι χιλιάδες νοικοκυριά, ακυρώσεις πτήσεων
Ριπές ανέμων έως 213 χλμ/ώρα στη Γαλλία, περίπου 380.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό καθώς και 57.000 σπίτια στη Σκωτία και σε περιοχές της κεντρικής Αγγλίας
Καταιγίδα Goretti
Βίντεο – «σκάνδαλο» στην Κύπρο: «Δεν αμφισβητούμε τις συνομιλίες αλλά έγινε κακόβουλη επεξεργασία» λέει η κυβέρνηση
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν ήδη την προέλευση του οπτικοακουστικού υλικού και εντός της ημέρας αναμένεται η τεχνική έκθεση για την αυθεντικότητά του
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης
Newsit logo
Newsit logo