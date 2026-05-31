Συρία: Υπερχείλισε ο Ευφράτης ποταμός και εκκενώνονται τεράστιες περιοχές

Συναγερμός έχει σημάνει στις περιοχές που βρίσκονται κατά μήκος του Ευφράτη ποταμού στη βόρεια και ανατολική Συρία.

Οι κάτοικοι των περιοχών που περνά ο Ευφράτης ποταμός έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ στην ανατολική Συρία, συνεργεία διάσωσης έχουν ήδη απομακρύνει αγρότες που εγκλωβίστηκαν από τα νερά μετά την υπερχείλιση.

Οι πλημμύρες προκλήθηκαν από τη σημαντική άνοδο της στάθμης του ποταμού που συνδέεται με τις εκροές από το φράγμα Ατατούρκ στην Τουρκία, οι οποίες σε συνδυασμό με τα έντονα καιρικά φαινόμενα επιδείνωσαν την κατάσταση.

Μεταξύ των περιοχών που δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα συγκαταλέγεται η Ντέιρ εζ-Ζορ, όπου οι πλημμύρες προκάλεσαν την κατάρρευση γέφυρας, απομονώνοντας ολόκληρες τοπικές κοινότητες.

Οι αρμόδιες αρχές άνοιξαν τα θυροφράγματα, εξέδωσαν οδηγίες εκκένωσης και κάλεσαν τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις όχθες του ποταμού.

Rescue workers have pulled stranded farmers from flood waters in eastern Syria after the Euphrates burst its banks.



Among the worst-affected areas was Deir al-Zor, where the flooding caused a bridge collapse and cut-off communities. pic.twitter.com/6dfXqAZLYj — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 31, 2026

‘For about 30 years now, the river has not seen its water level rise as it has today’: Homes and farms flooded in Syria’s Raqqa as Euphrates bursts its banks. pic.twitter.com/dV2d19Xzyt — The National (@TheNationalNews) May 31, 2026

Turkish authorities continue to release huge quantities of water towards the Euphrates River after their dams were filled, which also led to the filling of the Tabqa Dam in Syria, while these quantities continue to flow towards Iraqi territory. pic.twitter.com/usJKh5GWXJ — MOSCOW NEWS (@MOSCOW_EN) May 29, 2026

Παράλληλα, εκκενώσεις πραγματοποιούνται και στην πόλη Ράκα, ενώ το 25% των αντλιοστασίων νερού έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Τα ορμητικά νερά έχουν καταστρέψει τρεις γέφυρες, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται και στην τουρκική πλευρά των συνόρων.

Βίντεο καταγράφει πλημμυρισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην περιοχή Μαγιαντίν της επαρχίας Ντέιρ εζ-Ζορ, καθώς και μια χωμάτινη γέφυρα που υπέστη σοβαρές ζημιές, αφού παρασύρθηκε εν μέρει από τα ορμητικά νερά.

Ο ποταμός Ευφράτης διασχίζει τις επαρχίες Ράκκα και Ντέιρ εζ-Ζορ πριν εισέλθει στην επαρχία Ανμπάρ του Ιράκ, όπου οι αρχές έχουν επίσης εκδώσει προειδοποιήσεις για πιθανές πλημμύρες.