Τα 7 πιο επικίνδυνα TikTok challenges: Το ένα απ’ αυτά μετρά πάνω από 100 νεκρούς

Tide Pod challenge

Τα challenges του TikTok έχουν εξελιχθεί σε μια ολόκληρη ψηφιακή κουλτούρα που κατακλύζει την καθημερινότητα των εφήβων. Από αστείες δοκιμασίες μέχρι επικίνδυνα «παιχνίδια», οι νέοι περνούν ατελείωτες ώρες παρακολουθώντας, κοινοποιώντας και πολλές φορές επιχειρώντας να τα μιμηθούν.

Η γοητεία της viral στιγμής συχνά παρασύρει τους χρήστες σε συμπεριφορές που, πίσω από την οθόνη, κρύβουν σοβαρούς κινδύνους. Με την τεράστια απήχηση του TikTok, αυτά τα trends ταξιδεύουν αστραπιαία. Δυστυχώς, ορισμένα από αυτά μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα και άλλοτε θανατηφόρα.

Σύμφωνα με ανάλυση της μελέτης DataReportal (Ιανουάριος 2025), το 39% των χρηστών του Instagram και το 32% του TikTok είναι ηλικίας 13 έως 24 ετών – η ηλικιακή ομάδα που παραμένει πιο εκτεθειμένη στα επικίνδυνα διαδικτυακά challenges τα οποία γίνονται viral μέσα σε λίγες ώρες.

Την ώρα που ορισμένες τάσεις περιορίζονται σε χορευτικά και αθώες φάρσες, άλλες έχουν οδηγήσει εκατοντάδες εφήβους και νεαρούς ενήλικες στο νοσοκομείο – και αρκετούς στον θάνατο.

Ο θάνατος του 22χρονου στην Αθήνα από αμάσητο burger

Πριν από λίγες μέρες, ένας 22χρονος φοιτητής που δούλευε σεζόν στην Κω και είχε επιστρέψει στην Αθήνα για λίγες μέρες, κατέρρευσε σε εστιατόριο όταν προσπάθησε να καταπιεί μια αμάσητη μπουκιά από το μπέργκερ του. Το κομμάτι έφραξε τους αεραγωγούς του, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλός του να μείνει χωρίς οξυγόνο για δύο λεπτά και να προκληθούν μη αναστρέψιμες βλάβες. Παρά την πολυήμερη μάχη των γιατρών στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, ο νεαρός δεν τα κατάφερε.

Αν και πολλοί στα social media έσπευσαν να μιλήσουν για challenge, ο παππούς του ξεκαθάρισε: «Δεν ήταν challenge. Ήταν απλώς μια μπουκιά που δεν μάσησε. Πανικοβλήθηκε και πάλευε να αναπνεύσει. Τα υπόλοιπα είναι ψέματα».

The Blackout Challenge: Το παιχνίδι ασφυξίας, το πιο θανατηφόρο

Δημοφιλές κυρίως σε παιδιά 10 έως 14 ετών, το Blackout Challenge αποτελεί μία από τις πιο σκοτεινές και θανατηφόρες τάσεις του TikTok. Οι συμμετέχοντες στερούν εσκεμμένα από τον εαυτό τους το οξυγόνο σε μια προσπάθεια να βιώσουν ένα σύντομο αίσθημα ευφορίας – μια πρακτική που έχει χαρακτηριστεί από την Omega Law ως «εξαιρετικά επικίνδυνη», αφού οι επιπλοκές κυμαίνονται από ερεθισμένα και αιματηρά μάτια έως σοβαρή εγκεφαλική βλάβη και θάνατο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι ασφυξίας.

Ανάμεσά τους και ο 12χρονος Σεμπάστιαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, που πέθανε τον Ιούλιο έπειτα από συμμετοχή στη συγκεκριμένη πρόκληση – ένα από τα πιο πρόσφατα και τραγικά περιστατικά που συγκλόνισαν τη βρετανική κοινή γνώμη.

Ο 12χρονος Σεμπάστιαν από το Κάσλφορντ της Αγγλίας, πέρασε ένα σεντόνι στο λαιμό του, η 10χρονη Νάιλα χρησιμοποίησε έναν ιμάντα από τσάντα και βρέθηκε νεκρή στην ντουλάπα της μητέρας της, η 8χρονη Λαλάνι από το Τέξας βρέθηκε κρεμασμένη με σχοινί.

Benadryl Challenge: Παραισθήσεις που σκοτώνουν

Μία από τις πιο ανησυχητικές τάσεις των τελευταίων ετών είναι η υπερβολική κατανάλωση αντιισταμινικού τύπου Benadryl – ή άλλων αντίστοιχων – με στόχο την πρόκληση παραισθήσεων.

TikTok «Benadryl Challenge»
TikTok «Benadryl Challenge» / Photo by: John Nacion / STAR MAX/IPx 2020

Η υπερδοσολογία, όμως, μπορεί να προκαλέσει σπασμούς, καρδιακές αρρυθμίες και θάνατο. Στις HΠA αρκετοί έφηβοι οδηγήθηκαν στα επείγοντα, ενώ το 2020 καταγράφηκε και θάνατος 15χρονου παιδιού στην Οκλαχόμα, γεγονός που προκάλεσε την έκδοση προειδοποιήσεων από τον FDA. Νωρίτερα φέτος το καλοκαίρι, τρεις έφηβοι νοσηλεύτηκαν μετά από υπερδοσολογία Benadryl.

Outlet challenge: Ηλεκτροπληξία και πυρκαγιές

Μια άλλη επικίνδυνη τάση που έχει εμφανιστεί στο TikTok είναι το «outlet challenge». Το challenge αυτό περιλαμβάνει την τοποθέτηση φορτιστή κινητού σε πρίζα και την τοποθέτηση ενός κέρματος στις εκτεθειμένες προεξοχές. Αυτό οδηγεί σε βραχυκύκλωμα.

Οι συμμετέχοντες στο challenge μπορεί να πάθουν ηλεκτροπληξία ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Το συγκεκριμένο challenge ήταν αρκετά δημοφιλές σε σχολεία του εξωτερικού με τους καθηγητές να ανησυχούν ιδιαιτέρως για το νέο trend. Επιπλέον, η πυροσβεστική υπηρεσία είχε δημοσιεύσει προειδοποιήσεις και ζητούσε στους γονείς να ελέγχουν τους εφήβους.

Skull Breaker Challenge: Η φάρσα που σε στέλνει στο χειρουργείο

Απαιτεί τρεις συμμετέχοντες: δύο στα πλάγια και έναν στο κέντρο. Οταν ο κεντρικός χρήστης πηδά ψηλά, οι δύο στα πλάγια του κλωτσούν τα πόδια ρίχνοντάς τον βίαια στο έδαφος, με αυτόν συνήθως να χτυπά το πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Το άκρως επικίνδυνο «παιχνίδι» γεννήθηκε στη Βενεζουέλα, εξαπλώθηκε γρήγορα σε σχολεία ανά τον κόσμο, προκαλώντας κατάγματα, διασείσεις, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ακόμα και μόνιμες εγκεφαλικές βλάβες.

«Tide Pod Challenge»: Καταπίνοντας απορρυπαντικό

Θέλει τους συμμετέχοντες να καταπίνουν κάψουλες απορρυπαντικού, έχοντας προκαλέσει δηλητηριάσεις, βλάβες σε εσωτερικά όργανα και σε αρκετές περιπτώσεις θάνατο.

The Milk Crate Challenge: Η πτώση που σε στέλνει στα επείγοντα

Το Milk Crate Challenge, που άρχισε να γίνεται viral το 2021, μοιάζει στην αρχή αθώο: οι συμμετέχοντες προσπαθούν να διασχίσουν μια πυραμίδα από πλαστικά καφάσια χωρίς να πέσουν.

Ωστόσο, όπως και μια γιγαντιαία εκδοχή του Jenga, αυτή η παράλογη μόδα έχει οδηγήσει σε άκρως επικίνδυνες τούμπες. Μόνο την περίοδο 2020-21 προκάλεσε 8.107 περιστατικά τραυματισμών που κατέληξαν στα επείγοντα.

Οι πιο συνηθισμένοι τραυματισμοί από αυτό το εξωφρενικό trend - ιδιαίτερα δημοφιλές σε εφήβους 15-18 ετών - περιλαμβάνουν κατάγματα και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και παραλύσεις.

Στην πλειονότητα των περιστατικών, οι τραυματισμοί προέρχονται από πτώση από τα καφάσια (32%), από πρόσκρουση πάνω στα καφάσια χωρίς πτώση (23%), ή επειδή σκόνταψαν πάνω τους (12,9%)».

The Fire Challenge: Παίζοντας με τη φωτιά

Το συγκεκριμένο challenge είναι πραγματικά… φωτιά - και όχι με την καλή έννοια. Δημοφιλές κυρίως σε παιδιά 10-14 ετών, το Fire Challenge περιλαμβάνει την επάλειψη του σώματος με μικρή ποσότητα ισοπροπυλικής αλκοόλης ή αντισηπτικού χεριών και στη συνέχεια το άναμμα της φωτιάς, πριν αυτή σβηστεί αμέσως με νερό.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτή η επικίνδυνη επίδειξη για μερικά κλικ μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα, μολύνσεις και ακόμη και θάνατο.

Το 2023, ένας έφηβος στην Αριζόνα υπέστη εγκαύματα στο 50% του σώματός του, μετά από αποτυχημένη προσπάθεια συμμετοχής στο «fireball challenge», κατά το οποίο οι νεαροί προσπαθούν να ανάψουν αλκοόλη για να δημιουργήσουν έναν αυτοσχέδιο «κοκτέιλ μολότοφ».

