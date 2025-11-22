Τα 7 πιο επικίνδυνα TikTok challenges: Το ένα απ’ αυτά μετρά πάνω από 100 νεκρούς

Τα challenges του TikTok έχουν εξελιχθεί σε μια ολόκληρη ψηφιακή κουλτούρα που κατακλύζει την καθημερινότητα των εφήβων. Από αστείες δοκιμασίες μέχρι επικίνδυνα «παιχνίδια», οι νέοι περνούν ατελείωτες ώρες παρακολουθώντας, κοινοποιώντας και πολλές φορές επιχειρώντας να τα μιμηθούν.

Η γοητεία της viral στιγμής συχνά παρασύρει τους χρήστες σε συμπεριφορές που, πίσω από την οθόνη, κρύβουν σοβαρούς κινδύνους. Με την τεράστια απήχηση του TikTok, αυτά τα trends ταξιδεύουν αστραπιαία. Δυστυχώς, ορισμένα από αυτά μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα και άλλοτε θανατηφόρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ανάλυση της μελέτης DataReportal (Ιανουάριος 2025), το 39% των χρηστών του Instagram και το 32% του TikTok είναι ηλικίας 13 έως 24 ετών – η ηλικιακή ομάδα που παραμένει πιο εκτεθειμένη στα επικίνδυνα διαδικτυακά challenges τα οποία γίνονται viral μέσα σε λίγες ώρες.

Την ώρα που ορισμένες τάσεις περιορίζονται σε χορευτικά και αθώες φάρσες, άλλες έχουν οδηγήσει εκατοντάδες εφήβους και νεαρούς ενήλικες στο νοσοκομείο – και αρκετούς στον θάνατο.

Ο θάνατος του 22χρονου στην Αθήνα από αμάσητο burger

Πριν από λίγες μέρες, ένας 22χρονος φοιτητής που δούλευε σεζόν στην Κω και είχε επιστρέψει στην Αθήνα για λίγες μέρες, κατέρρευσε σε εστιατόριο όταν προσπάθησε να καταπιεί μια αμάσητη μπουκιά από το μπέργκερ του. Το κομμάτι έφραξε τους αεραγωγούς του, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλός του να μείνει χωρίς οξυγόνο για δύο λεπτά και να προκληθούν μη αναστρέψιμες βλάβες. Παρά την πολυήμερη μάχη των γιατρών στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, ο νεαρός δεν τα κατάφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και πολλοί στα social media έσπευσαν να μιλήσουν για challenge, ο παππούς του ξεκαθάρισε: «Δεν ήταν challenge. Ήταν απλώς μια μπουκιά που δεν μάσησε. Πανικοβλήθηκε και πάλευε να αναπνεύσει. Τα υπόλοιπα είναι ψέματα».

The Blackout Challenge: Το παιχνίδι ασφυξίας, το πιο θανατηφόρο

Δημοφιλές κυρίως σε παιδιά 10 έως 14 ετών, το Blackout Challenge αποτελεί μία από τις πιο σκοτεινές και θανατηφόρες τάσεις του TikTok. Οι συμμετέχοντες στερούν εσκεμμένα από τον εαυτό τους το οξυγόνο σε μια προσπάθεια να βιώσουν ένα σύντομο αίσθημα ευφορίας – μια πρακτική που έχει χαρακτηριστεί από την Omega Law ως «εξαιρετικά επικίνδυνη», αφού οι επιπλοκές κυμαίνονται από ερεθισμένα και αιματηρά μάτια έως σοβαρή εγκεφαλική βλάβη και θάνατο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι ασφυξίας.

Ανάμεσά τους και ο 12χρονος Σεμπάστιαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, που πέθανε τον Ιούλιο έπειτα από συμμετοχή στη συγκεκριμένη πρόκληση – ένα από τα πιο πρόσφατα και τραγικά περιστατικά που συγκλόνισαν τη βρετανική κοινή γνώμη.

Ο 12χρονος Σεμπάστιαν από το Κάσλφορντ της Αγγλίας, πέρασε ένα σεντόνι στο λαιμό του, η 10χρονη Νάιλα χρησιμοποίησε έναν ιμάντα από τσάντα και βρέθηκε νεκρή στην ντουλάπα της μητέρας της, η 8χρονη Λαλάνι από το Τέξας βρέθηκε κρεμασμένη με σχοινί.

Benadryl Challenge: Παραισθήσεις που σκοτώνουν

Μία από τις πιο ανησυχητικές τάσεις των τελευταίων ετών είναι η υπερβολική κατανάλωση αντιισταμινικού τύπου Benadryl – ή άλλων αντίστοιχων – με στόχο την πρόκληση παραισθήσεων.