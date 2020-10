«Τα περαστικά μου» – Ο Μπάιντεν εύχεται ταχεία ανάρρωση στο ζεύγος Τραμπ

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν ευχήθηκε σήμερα «ταχεία ανάρρωση» στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του, Μελάνια, που διαγνώστηκαν θετικοί στην Covid-19 κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Η Τζιλ Μπάιντεν (σ.σ. η σύζυγός του) και εγώ στέλνουμε τις σκέψεις μας στον πρόεδρο Τραμπ και την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ για ταχεία ανάρρωση», έγραψε σε ένα tweet ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ηλικίας 77 ετών. Οι Τραμπ και οι Μπάιντεν βρίσκονταν όλοι στο Κλίβελαντ, στο Οχάιο, το βράδυ της Τρίτης, στην αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκε το πρώτο προεδρικό ντιμπέιτ.

«Θα συνεχίσουμε να προσευχόμαστε για την υγεία και την ασφάλεια του προέδρου και της οικογένειάς του», έγραψε ακόμη ο αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, στην ανάρτησή του στο Twitter.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.