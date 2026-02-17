Τα Στενά του Ορμούζ «κλείνουν» για λίγες ώρες από τις στρατιωτικές ασκήσεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν

Συνεχίζονται οι στρατιωτικές ασκήσεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, την ίδια μέρα που Τεχεράνη και Ουάσινγκτον συζητούν για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι επίλεκτες παραστρατιωτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δεν επέλεξαν τυχαία τα Στενά του Ορμούζ για την διεξαγωγή των στρατιωτικών ασκήσεων αφού αντιλαμβάνονται την στρατηγική και γεωπολιτικής τους αξία για το διεθνές εμπόριο και όχι μόνο.

Μάλιστα, το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε σήμερα (17.02.2026) ότι τμήματα των Στενών του Ορμούζ θα κλείσουν για λίγες ώρες αργότερα για «προληπτικούς λόγους» ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) releases footage from a live-fire drill in the Strait of Hormuz, showcasing a simulated “tanker takeover.” pic.twitter.com/gCSDfGZWDs — Open Source Intel (@Osint613) February 17, 2026

Σημειώνεται πως τα ναυτικά γυμνάσια με την ονομασία «Ευφυής Έλεγχος των Στενών του Ορμούζ», η διάρκεια των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί, έχουν στόχο να δοκιμασθεί η ετοιμότητα επιχειρησιακών δυνάμεων έναντι «πιθανών στρατιωτικών απειλών και απειλών για την ασφάλεια», μετέδωσε χθες (16.02.2026) το ημιεπίσημο ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Τα Στενά είναι η ζωτικής σημασίας διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου που συνδέει τους μεγαλύτερους πετρελαιοπαραγωγούς του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη χθες Δευτέρα 17.02.2026 για τις «συνέπειες» που θα αντιμετωπίσει εάν «δεν κλείσει συμφωνία», πριν από τις συνομιλίες αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα.

«Θα συμμετάσχω στις συνομιλίες αυτές, εμμέσως», δήλωσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον. «Θέλουν να κλείσουν συμφωνία (…) Δεν νομίζω ότι θέλουν να υποστούν τις συνέπειες που θα είχε το να μην κλείσουν συμφωνία», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, αναφερόμενος στις ιρανικές αρχές.