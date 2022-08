13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς η οποία ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο στην επαρχία Τσονμπουρί της Ταϊλάνδης, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Αξιωματικός της αστυνομίας έκανε λόγο για 13 νεκρούς και 41 τραυματίες εξαιτίας της φωτιάς στο νυχτερινό κέντρο «Mountain B», στην περιοχή Σαταχίπ, που εκδηλώθηκε περί τη 01:00 (τοπική ώρα· χθες Πέμπτη στις 21:00 ώρα Ελλάδας).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μέχρι στιγμής πιστεύεται ότι όλα τα θύματα είναι ταϊλανδοί υπήκοοι.

13 people have died and over 40 have been injured as a result of a heavy fire at a pub in the eastern Thai province of Chonburi.

The incident took place at the Mountain B Pub in the Sattahip district.#Thailand #nightclub pic.twitter.com/xF2hG63Yo5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 5, 2022

BREAKING: At least 13 people were killed after being trapped inside a pub which caught fire in Chonburi province in the early hour of Friday. #Thailand #WhatsHappeningInThailand #KE #mountainB #ไฟไหม้ผับชลบุรี #ไฟไหม้ pic.twitter.com/1J4mLDfPvm — TukTuk (@TukTukThainews) August 5, 2022

BREAKING: At least 13 were killed after being trapped inside a pub which caught fire in Chonburi early Fri. Mountain B Pub had only 1 entrance & exit & the rear exit locked & decorated with inflammable acoustic foam panels. #Thailand #mountainB #ไฟไหม้ผับชลบุรี #ไฟไหม้ pic.twitter.com/WjyUxXnR7V — Khaosod English (@KhaosodEnglish) August 5, 2022

Η φωτιά περιορίστηκε στις 04:00 (τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας).

Σε βίντεο που τράβηξαν σωστικά συνεργεία φαίνεται το κτίριο στις φλόγες και πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν και τρέχουν για να σωθούν εν μέσω πυκνού μαύρου καπνού. Τα ρούχα μερικών από αυτούς έχουν πάρει φωτιά.

Ακόμα και βασικοί κανόνες πυρασφάλειας συχνά αγνοούνται στην Ταϊλάνδη, δημοφιλή προορισμό δυτικών και Ασιατών τουριστών.

Στο ρεβεγιόν της 1ης Ιανουαρίου του 2009, πυρκαγιά σε ντισκοτέκ της Μπανγκόκ, τη «Santika», είχε στοιχίσει τη ζωή σε 67 ανθρώπους και πολλοί ξένοι τουρίστες είχαν τραυματιστεί.

Εκείνη η πυρκαγιά είχε προκληθεί από πυροτεχνήματα που εκτοξεύθηκαν τη στιγμή που εμφανίστηκε το ροκ συγκρότημα «Burn». Ο ιδιοκτήτης είχε καταδικαστεί να εκτίσει τρία χρόνια φυλάκιση για αμέλεια.

Το 2012, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε ντισκοτέκ της πόλης Πουκέτ (νότια), οφειλόμενη σε βραχυκύκλωμα.